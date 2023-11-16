告別難耐溽暑，趁著秋日來場一日浪漫輕旅行吧，微涼時節，最適合去烏來享受自然美景、泡溫泉舒緩身心了～要前往群山圍繞的烏來，開NISSAN X-TRAIL輕油電出發，絕對是推薦首選！X-TRAIL的3大輕主張「能源動力輕油耗、安全配備輕鬆行、養車成本輕負擔」，讓旅途既輕鬆又舒適，現在立刻出發吧。





第一站：人氣景點烏來瀑布3號咖啡廳，跑山路順暢感完勝同級休旅

首先前往烏來瀑布3號咖啡廳欣賞烏來瀑布，為旅途揭開序幕。車子才剛上路，就能明顯感受X-TRAIL輕油電的3大新科技之一：VC-TURBO可變壓縮比引擎在爬坡時會自動依照行駛狀況調整，搭配輕油電動力系統，讓馬力輸出與油耗表現達到最佳的平衡。不論起步還是爬坡，流暢感都超令人驚艷，沒有重踩跳檔的那種頓挫感，在山道路段也不容易令人產生暈車感，且輕油電動力系統透過回收能量與電力輔助，達到節能、降低燃油消耗，駕駛感受完勝其他車輛。







而乘客則更是享受X-TRAIL輕油電極智座艙有與豪華品牌同等級的雙層隔音玻璃、全車靜音工程、3D舒壓座椅、安靜舒適讓人根本捨不得下車。音樂愛好者則不能錯過旗艦款配備的BOSE Premium Sound音響系統，高品質音場讓人大飽耳福。





抵達瀑布3號咖啡廳，點杯咖啡悠哉欣賞瀑布美景吧。烏來瀑布是北台灣落差最大的瀑布，水量豐沛時氣勢滂薄，選露天座位可近距離體驗瀑布氣勢，室內用餐區則可從全景玻璃窗優雅賞景。這裡還有兒童閱讀區，到這賞景、喝咖啡還能順便幫小孩放電，是情侶或全家出遊都適合的景點。





#瀑布3号

地址：新北市烏來區瀑布路3號



第二站：探訪秘境濛濛谷，山路小徑充分感受輕油電行車安全

接著前往秘境景點「濛濛谷」，濛濛谷曾是60年代台北情侶的約會聖地，在直潭水壩興建後，溪水水位升高形成開闊澄澈的湖面。在前往濛濛谷的路上，X-TRAIL輕油電的鋁合金懸吊、高強度車身鋼性、新進化設計的底盤大梁結構設計，正發揮著讓行車安全大幅提升的功能。開在小路上也不用擔心會車，分離式LED頭燈則讓對向來車更明顯看見，經過比較窄的區域時，螢幕上也會有畫面顯示，保障會車安全。

