告別難耐溽暑，趁著秋日來場一日浪漫輕旅行吧，微涼時節，最適合去烏來享受自然美景、泡溫泉舒緩身心了～要前往群山圍繞的烏來，開NISSAN X-TRAIL輕油電出發，絕對是推薦首選！X-TRAIL的3大輕主張「能源動力輕油耗、安全配備輕鬆行、養車成本輕負擔」，讓旅途既輕鬆又舒適，現在立刻出發吧。
第一站：人氣景點烏來瀑布3號咖啡廳，跑山路順暢感完勝同級休旅
首先前往烏來瀑布3號咖啡廳欣賞烏來瀑布，為旅途揭開序幕。車子才剛上路，就能明顯感受X-TRAIL輕油電的3大新科技之一：VC-TURBO可變壓縮比引擎在爬坡時會自動依照行駛狀況調整，搭配輕油電動力系統，讓馬力輸出與油耗表現達到最佳的平衡。不論起步還是爬坡，流暢感都超令人驚艷，沒有重踩跳檔的那種頓挫感，在山道路段也不容易令人產生暈車感，且輕油電動力系統透過回收能量與電力輔助，達到節能、降低燃油消耗，駕駛感受完勝其他車輛。
而乘客則更是享受X-TRAIL輕油電極智座艙有與豪華品牌同等級的雙層隔音玻璃、全車靜音工程、3D舒壓座椅、安靜舒適讓人根本捨不得下車。音樂愛好者則不能錯過旗艦款配備的BOSE Premium Sound音響系統，高品質音場讓人大飽耳福。
抵達瀑布3號咖啡廳，點杯咖啡悠哉欣賞瀑布美景吧。烏來瀑布是北台灣落差最大的瀑布，水量豐沛時氣勢滂薄，選露天座位可近距離體驗瀑布氣勢，室內用餐區則可從全景玻璃窗優雅賞景。這裡還有兒童閱讀區，到這賞景、喝咖啡還能順便幫小孩放電，是情侶或全家出遊都適合的景點。
#瀑布3号
地址：新北市烏來區瀑布路3號
第二站：探訪秘境濛濛谷，山路小徑充分感受輕油電行車安全
接著前往秘境景點「濛濛谷」，濛濛谷曾是60年代台北情侶的約會聖地，在直潭水壩興建後，溪水水位升高形成開闊澄澈的湖面。在前往濛濛谷的路上，X-TRAIL輕油電的鋁合金懸吊、高強度車身鋼性、新進化設計的底盤大梁結構設計，正發揮著讓行車安全大幅提升的功能。開在小路上也不用擔心會車，分離式LED頭燈則讓對向來車更明顯看見，經過比較窄的區域時，螢幕上也會有畫面顯示，保障會車安全。
晴天時，濛濛谷湖面波光粼粼與綠樹相襯；陰雨天時湖景煙雨濛濛更是浪漫迷人，身處這山谷環繞、湛藍靜謐的寧靜之中，呼吸著自然的新鮮空氣，讓人腦中的紛擾都徹底被清空，心情更加平靜，非常舒服！回到車上，車內空氣就讓X-TRAIL輕油電來照顧，同級唯一通過SGS有害氣體(VOC)認證通過的車款，每分每秒的呼吸就像窗外自然的空氣般清新。
#濛濛谷
Google直接搜尋「濛濛谷」即可到達
第三站：放鬆身體泡湯前，先讓X-TRAIL精品數位座艙放鬆心靈
烏來秋日旅行的最大重點，當然就是泡溫泉囉～烏來溫泉屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉，泉質清澈無色無味，對皮膚保養特別好而被稱為「美人湯」。這次來到氣氛高雅低調、以泰雅傳統文化築建的「馥森阪治Trio」，推薦選擇可以欣賞山景的湯屋，在使用大量原始素材、與在地自然融合的環境中，一邊泡溫泉放鬆身體，一邊欣賞烏來山景的蓊鬱蒼翠，享受奢華感十足的療癒時刻。
從濛濛谷前往馥森阪治Trio的路程大約20分鐘，正是享受X-TRAIL數位座艙三大螢幕的絕佳時機，「10.8吋數位抬頭顯示器」、「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」有著滿滿奢華感，不用低頭就能確認資訊，提升駕駛舒適與安全，再配上電子排檔桿操作，輕鬆掌握旅途。
「ProPILOT智行安全系統」則更讓安心感破表，NISSAN獨家AI智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統等多種輔助系統，隨時掌握環境動態、傳送安全情報，並能即時警示與預防控制，不論是在多線道上或蜿蜒小路中，都能100%掌握路況，讓自駕出遊更輕鬆、更安全無憂。
#馥森阪治Trio
地址：新北市烏來區環山路151號
與X-TRAIL輕油電共度的秋日休旅輕旅行，可以感受到一台功能與舒適都頂級的好車，是讓秋日旅途過程更加分的關鍵，NISSAN X-TRAIL不只有省油節能的油耗表現，在郊區、山路旅行時，更能展現出動力與穩定度優點。而乘客最愛的寧靜車內環境、高音質BOSE音響、3D紓壓座椅，讓旅途全程都無比舒適，最適合全家人一起出門旅行。想體驗NISSAN X-TRIAL輕油電的魅力與舒適？現在就預約試駕體驗吧～