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新潮和風食堂「あなたに会えてよかった。」東京立川登場，新舊交融的菜單，再搭配復古裝潢，絕對不可以錯過。

2023-11-04 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ココロオドル 人氣：141
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特派員 Trish

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到日本旅遊時，少不了體驗在地美味！這次位於東京立川新開幕了一家結合傳統美味及摩登風格的餐廳「能與你相遇真是太好了(あなたに会えてよかった。)」，提供優質的Q彈白米及香氣迷人的味噌等日本在地美味。吃貨們趕快筆記吧！

時尚摩登X日本傳統美味！新感覺餐廳立川登場

來到未來都市「立川」，除了能感受繁華科技感的市容之外，當然也要好好祭祭五臟廟，於今年10月17日甫開幕的和風摩登餐廳「能與你相遇真是太好了(あなたに会えてよかった。)」，距離立川車站走路約2分鐘即達，交通便利，提供優質白米及味噌等傳統風味製成的美味料理，再加上摩登感的裝潢，保證讓人拍照拍好拍滿！

▲圖片來源／株式会社ココロオドル
 ▲圖片來源／株式会社ココロオドル

店家嚴選越寶玉的優質白米，為日本珍稀的大粒越光米，僅特定的種植條件才能孕育的白米，Q彈的好滋味讓人一吃就愛上！多款獨家料理搶先報給你！
 ▲圖片來源／株式会社ココロオドル

 

廣島產越光米越寶玉米飯組合
（広島県産コシヒカリ越宝玉の銀シャリセット）

嚴選店家最自豪的頂級白米炊煮而成的Q彈米飯再配上明太子、海苔等配料，最後淋上香氣十足的熱茶，一道熱騰騰的茶泡飯登場！
 
 ▲圖片來源／株式会社ココロオドル

 

土鍋飯 鮭魚&鮭魚卵炊飯
（土鍋ごはん　鮭といくらのはらこめし）

來自宮城縣的傳統料理，在鬆軟Q彈的白米飯上鋪上了多汁的鮭魚片及新鮮鮭魚卵，鮭魚的風味和鮭魚卵的甜味結合得恰到好處，每一口都讓人大呼滿足。
  ▲圖片來源／株式会社ココロオドル

 

午餐限定！廣島產越光米越寶玉飯糰定食
（広島県産コシヒカリ越宝玉のおにぎり定食）

定食組合提供了明太子、肉味噌、鮪魚醃蘿蔔三種風味的飯糰、唐揚炸雞、醃製配料、豆腐、沙拉及味噌湯。配料豐富，讓人大飽口福！
▲圖片來源／株式会社ココロオドル



 

午餐限定！濃郁微笑味噌燉肉丼
（とろけるスマイル味噌角煮（約300g）丼）

丼飯上面放著用甜辣的八丁味噌醬汁精心燉煮的豬五花，帶有濃郁的口感，再配上熱騰騰的Q彈白飯，讓人一口接著一口。燉肉約300克，再搭配沙拉、豆腐等配菜，份量十足！ 
 ▲圖片來源／株式会社ココロオドル

 

京都宇治抹茶鍋
（京都宇治抹茶フォンデュ）

抹茶版的起司鍋！嚴選宇治抹茶製成濃厚醬料，配上日式糰子、水果及蛋糕等豐富配料，讓人直呼過癮。
▲圖片來源／株式会社ココロオドル

 

靜岡縣產小柳津抹茶巴伐利亞奶油
（静岡県産小柳津抹茶のババロア）

小柳津抹茶為靜岡縣清水市生產的一種香氣濃郁、苦味較低的抹茶，再搭配大量牛奶及鮮奶油，打造口感柔滑的巴伐利亞奶油。 
▲圖片來源／株式会社ココロオドル


■店舖資訊
店舖名稱：あなたに会えてよかった
地址：東京都立川市曙町2-3-1 バールイン藤堂B1
營業時間：週一～週五11：30～23：00
　　　　   六日國定假日11：00～23：00
公休日：不定

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#日本料理
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