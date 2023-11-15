提到咀嚼系搖搖，讓你魂牽夢縈的彈牙口感是哪一杯？如果腦海中浮現的都是珍珠，那就太殘念了！快點試試水果Q粿創始店金茶伍，不一樣的Q彈口感和豐富的水果風味，絕對讓你的味蕾幸福再提升好幾個層次！
咀嚼控的新歡
金茶伍的Q粿好滋味
來自台南的金茶伍，熱門商品果果粒系列用荔枝、柳丁、蘋果輪番滿足咀嚼控的期望，滿滿的果粒實感與天然香甜，每一口都喝得到南臺灣的熱情與實在，為身心靈注入營養正能量！
但做為全村的希望，金茶伍的夢想沒那麼簡單，進一步推出金Q粿系列，用讓人回味無窮的風味與口感直球對決，全力衝擊珍珠的咀嚼系地位！到底金Q粿有什麼奧秘呢？今天不僅要公開給大家知道外，還要分享懂喝行家的選擇，讓味蕾沉浸滿分的幸福。
金茶伍獨家招牌的水果Q粿共有3種口味—蘋果、柳丁、荔枝：蘋果Q粿是以鮮切富⼠蘋果切丁搭配真蜂蜜製作，柳丁Q粿以台灣在地柳丁提升水果香氣，荔枝Q粿更是精選台灣玉荷包果肉製成，清新酸甜，一解日常煩憂。最讓人念念不忘的還是Q粿帶來的全新體驗，那介於粉粿和珍珠之間恰到好處的滑嫩彈牙，喝過的都驚呼「回不去了！」
季節限定蘋果Q粿果粒茶
每一口都能感受富士蘋果的香甜
只有金茶伍能超越金茶伍，今年秋天又推出季節限定新品—蘋果Q粿果粒茶，全新的蘋果Q粿是以鮮切富⼠蘋果切丁，搭配蜜蜂⼯坊的真蜂蜜下去製作，無論加入⾦青茶王或是⾦牌紅茶，果香、蜜香襯著濃郁茶香中，迸出發迷人的酸甜滋味，湧現的幸福感讓這個秋天瞬間豐富多彩，就是戀愛的感覺！
當統一鮮乳遇上Q粿
黃金組合給你滿滿好心情
金茶伍的其它產品也可以讓你喝到整天心情超好，尤其是店員沒說你不能不知道、走在食尚尖端絕對不能錯過「Q粿蕎麥拿鐵」，無咖啡因的黃金蕎麥茶加鮮奶，再搭配只此一家的純蜜Q粿，茶香、奶香、蜜香的夢幻組合，讓人像漫步悠閒的鄉間，恣意享受最純粹的美好。
金茶伍的飲品讓人忍不住想一喝再喝，最重要的祕訣在於嚴選的真材實料，水果必選當季最新鮮，拿鐵系列所用的牛奶也精挑品質穩定且值得信賴的統一鮮乳，才能配合新鮮茶飲，讓每一杯更添自然香醇。
還有超Q的限量伍Q袋
用漫畫帶你認識Q粿宇宙
現在全台36間金茶伍都已上市限定款的蘋果Q粿果粒茶，季節限定錯過不在，想喝必須快！而且現在⾦茶伍正推出限量款「伍Q袋」保冷袋，凡購買飲品加 29元就能獲得1個，消費滿250元直接送，逗趣漫畫風讓人直呼好想要！快看看離你最近的金茶伍在哪，在這個秋天寵愛自己的味蕾，為日常增添實在的小確幸吧！
※金茶伍哪裡買：https://woocha.com.tw/index.php/store/
※怎麼獲得「伍Q袋」：
1. 滿額 NT$250 即贈⼄個
2. 凡購買飲品即可以 NT$29 加價購
3. 售價NT$99元
（第三⽅平台不列入此活動。⾨市⾃取／⾨市外送皆適⽤）