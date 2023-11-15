提到咀嚼系搖搖，讓你魂牽夢縈的彈牙口感是哪一杯？如果腦海中浮現的都是珍珠，那就太殘念了！快點試試水果Q粿創始店金茶伍，不一樣的Q彈口感和豐富的水果風味，絕對讓你的味蕾幸福再提升好幾個層次！





咀嚼控的新歡

金茶伍的Q粿好滋味

來自台南的金茶伍，熱門商品果果粒系列用荔枝、柳丁、蘋果輪番滿足咀嚼控的期望，滿滿的果粒實感與天然香甜，每一口都喝得到南臺灣的熱情與實在，為身心靈注入營養正能量！





但做為全村的希望，金茶伍的夢想沒那麼簡單，進一步推出金Q粿系列，用讓人回味無窮的風味與口感直球對決，全力衝擊珍珠的咀嚼系地位！到底金Q粿有什麼奧秘呢？今天不僅要公開給大家知道外，還要分享懂喝行家的選擇，讓味蕾沉浸滿分的幸福。





金茶伍獨家招牌的水果Q粿共有3種口味—蘋果、柳丁、荔枝：蘋果Q粿是以鮮切富⼠蘋果切丁搭配真蜂蜜製作，柳丁Q粿以台灣在地柳丁提升水果香氣，荔枝Q粿更是精選台灣玉荷包果肉製成，清新酸甜，一解日常煩憂。最讓人念念不忘的還是Q粿帶來的全新體驗，那介於粉粿和珍珠之間恰到好處的滑嫩彈牙，喝過的都驚呼「回不去了！」



季節限定蘋果Q粿果粒茶

每一口都能感受富士蘋果的香甜

只有金茶伍能超越金茶伍，今年秋天又推出季節限定新品—蘋果Q粿果粒茶，全新的蘋果Q粿是以鮮切富⼠蘋果切丁，搭配蜜蜂⼯坊的真蜂蜜下去製作，無論加入⾦青茶王或是⾦牌紅茶，果香、蜜香襯著濃郁茶香中，迸出發迷人的酸甜滋味，湧現的幸福感讓這個秋天瞬間豐富多彩，就是戀愛的感覺！







當統一鮮乳遇上Q粿

黃金組合給你滿滿好心情

金茶伍的其它產品也可以讓你喝到整天心情超好，尤其是店員沒說你不能不知道、走在食尚尖端絕對不能錯過「Q粿蕎麥拿鐵」，無咖啡因的黃金蕎麥茶加鮮奶，再搭配只此一家的純蜜Q粿，茶香、奶香、蜜香的夢幻組合，讓人像漫步悠閒的鄉間，恣意享受最純粹的美好。

