你一定吃過的這款日本零食要出聖誕節限定版啦！TOHATO（東ハト）自2023年10月16日起，在全日本推出了6款聖誕節限定商品，包括招牌商品「焦糖玉米脆片」和「洋芋圈」。聖誕節限定包裝的「焦糖玉米脆片」上有戴著聖誕老人帽的角色和聖誕樹的設計，除此之外，包裝中還有聖誕樹造型的脆片！？一起來看這一波有什麼必掃的！

TOHATO聖誕限定包裝

「白牛奶焦糖玉米脆片」以純白的雪為靈感，在焦糖中加入了鮮奶油，使其變得柔滑且濃郁。此外，「洋芋圈」（ポテコ）和醬油玄米圈（なげわ）也出了聖誕節限定包裝，包裝上的吉祥物被聖誕花圈所包圍。其中「洋芋圈」選用了海鹽（食鹽含量15％），「醬油玄米圈」則一改主要成分，以起司的香氣和醬油的風味，打造了全新的獨特調味。



▲圖片來源／株式会社東ハト





TOHATO聖誕限定包裝：焦糖玉米脆片



▲圖片來源／株式会社東ハト



■商品資訊

商品名稱：聖誕節焦糖玉米脆片（キャラメルコーン（クリスマス））

原料：玉米粒、砂糖、植物油脂、花生、人造奶油、麥芽糖、食鹽、焦糖醬、山梨糖醇、焦糖色素、蛋殼鈣、乳化劑、香料、調味料（氨基酸等）、胡蘿蔔素色素，

（部分包含雞蛋、乳製品、花生、杏仁、大豆）

價格：無固定價格（參考零售價：153日圓（含稅））

淨重：70克





TOHATO聖誕限定包裝：白牛奶焦糖玉米脆片



▲圖片來源／株式会社東ハト



■商品資訊

商品名稱：聖誕節白牛奶焦糖玉米脆片（キャラメルコーン・ホワイトミルク味（クリスマス））

原料：玉米粒、砂糖、植物油脂、人造奶油、加糖煉乳、食鹽、糯米澱粉、煉乳粉、牛奶風味調味料（脫脂奶粉、砂糖、煉乳粉、糯米澱粉）、奶油（乳製品）、澱粉／山梨糖醇、香料、海藻糖、乳化劑、碳酸鈣、甜味劑、胡蘿蔔素色素、

（部分包含乳成分和大豆）

※該設備中生產的產品可能包含蛋、小麥、花生、蝦和螃蟹。

價格：無固定價格（參考零售價：153日圓（含稅））

淨重：65克





TOHATO聖誕限定包裝：鹽味洋芋圈

▲圖片來源／株式会社東ハト



■商品資訊

商品名稱：聖誕節鹽味洋芋圈（ポテコ・うましお味（クリスマス））

原料：乾燥馬鈴薯、植物油、食鹽（15%沖繩產）／加工澱粉、調味料（氨基酸等）、抗氧化劑（維生素E）、香料

※該產品可能包含蛋、乳成分、小麥、花生、蝦和螃蟹。

價格：無固定價格（參考零售價：153日圓（含稅））

淨重：70克





TOHATO聖誕限定包裝：玄米醬油圈

▲圖片來源／株式会社東ハト



■商品資訊

商品名稱：聖誕節玄米醬油圈（なげわ・じゃがバター味（クリスマス））

原料：乾燥馬鈴薯、植物油、乳糖、食鹽、砂糖、乳清粉（乳製品）、粉末植物油、奶油粉、乳酪粉、醬油粉、澱粉／加工澱粉、調味料（氨基酸等）、碳酸鈣、香料、酸味料、抗氧化劑（維生素E）

（可能含有乳製品、小麥、大豆的成分）

價格：無固定價格（參考零售價：153日圓（含稅））

淨重：52克