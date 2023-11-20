來獅潭不只能賞仙草花！苗栗獅潭鄉以仙草特產聞名，每年11月也是仙草花盛開的絕美時期，但既然都特地來到獅潭賞花了，不妨將這裡的其他隱藏打卡景點一起走遍，像是被譽為仙氣滿點的森林步道「鳴鳳古道」、不到1小時就能迅速攻頂的小百岳「仙山登山步道」，讓不少頭一次造訪獅潭的人都留下深刻印象，如果你還沒來過這些地方的話，趕緊趁下一個休假日，與家人朋友來獅潭鄉來趟美麗的自然系輕旅行。



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如果你平時喜愛探訪特色步道，一定不能放過苗栗縣這片寶藏地帶，這裡每一條步道都坐擁不同特殊景色，像是來回不到2公里的小百岳「仙山登山步道」，雖然難度有點高，但不到1小時就能攻頂，登頂後的遼闊視野也讓人格外放鬆，因此一直都是登山迷搶著制霸的小百岳之一；被列為台灣百大古道之一的「鳴鳳古道」，不僅步道規劃相當完善，路段也非常輕鬆好走，來到這裡能夠享受到無與倫比的大自然美景與新鮮空氣，讓許多步道控讚嘆連連。





獅潭隱藏打卡點：仙山登山步道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 仙山登山步道 說：

位在獅潭的仙山登山步道，雖然來回路程不到兩公里，但登上山頂後的展望非常的棒，但它的挑戰性真的算高，登頂前近90度山壁，差點讓我一度想放棄...<全文介紹>



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#仙山登山步道

地址：苗栗縣獅潭鄉

電話：無





獅潭隱藏打卡點：鳴鳳古道

部落客 焦糖曼曼 走跳人生 造訪 鳴鳳古道 說：

步道中保有原始林區，沒有過多的人工雕琢痕跡，步行其中，彷若回到先民生活時光之中。從義民廟進入古道前會先經過一座新鳳吊橋，接著廣場可以看到兩座樟樹做成的大型藝術裝置...<全文介紹>



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#鳴鳳古道

地址：苗栗縣獅潭鄉

電話：無



獅潭隱藏打卡點：神秘小徑

部落客 瑞貝卡一家 造訪 神秘小徑 說：

近年全台農村紛紛吹起彩繪風，苗栗獅潭也不例外。這條被稱為「神秘小徑」的地方，是早期婦女去溪邊洗衣的必經小巷，由於牆面老舊斑駁，一位曾就讀復興美工的鄉公所員工，透過巧手讓小巷增添活力，意外吸引外來遊客。<全文介紹>



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#神秘小徑

地址：苗栗縣獅潭鄉110號

電話：無





獅潭隱藏打卡點：蓮臺山妙音淨苑

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 蓮臺山妙音淨苑 說：

「蓮臺山妙音淨苑」占地廣闊，擁有群山環繞的優美景致，淨苑裡除了櫻花外，七寶蓮池、鐘塔等也都值得走走看看，所以就算不是櫻花季期間，周休假日也可以來欣賞美麗風景，呼吸新鮮空氣！<全文介紹>



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#蓮臺山妙音淨苑

地址：苗栗縣獅潭鄉竹木村大興窩20-6號

電話：03-722-1132





獅潭隱藏打卡點：協雲宮

部落客 焦糖曼曼 造訪 協雲宮 說：

協雲宮位在獅潭鄉八角崠山，從苗栗交流道約莫25分鐘車程可以抵達，園區內有五個停車場可以免費停放汽車。除了櫻花步道也有森林步道可以簡單健行...<全文介紹>



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#協雲宮（櫻花花況請依季節為準）

地址：苗栗縣獅潭鄉新豐村八角坑34號

電話：03-793-1965

