苗栗三義隱藏景點帶你玩！隨著天氣明顯轉冷，全台各地落羽松都已經由綠轉紅，而苗栗知名的落羽松景點可不只三灣，三義火炎山腳下的土地公落羽松更是同時結合了油菜花美景，成為近期最夯的苗栗打卡點！除此之外，三義還有相當多的自然系療癒景點，像是人氣超高的森林渡假園區「卓也小屋」、隱藏在山中的植栽巴士咖啡廳「鹿角Cafe」等，都讓人在遠離塵囂的同時又能欣賞不同的氛圍的戶外美景，重新認識到超乎想像的苗栗之美。



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如果你喜歡自然系的美拍景點，來到苗栗三義一定不能錯過近年夯爆的「鹿角Cafe」，這裡不但將巴士改造為處處都是植栽的景觀咖啡廳，戶外有許多陽傘的露天用餐區域，更有特別設置的森林系打卡區域，讓網美們爭相來這裡喝下午茶；赫赫有名的「卓也小屋渡假園區」將園區打造得如同桃花源一般仙氣靜謐，還有藍染體驗、餐廳可供親子同樂，可說是苗栗數一數二的假日休閒場所。





苗栗三義打卡點：卓也小屋渡假園區

部落客 加小菲愛碎碎唸 造訪 卓也小屋渡假園區 說：

說到苗栗最具代表性又充滿藝術氣息的渡假園區，當然就是卓也小屋啦！如桃花源仙境的美麗園區和好玩又有趣的藍染體驗，都是來到這裡必拍必玩的亮點，近期除了讓人拍照拍不停的夢幻泡泡屋之外...<全文介紹>



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#卓也小屋渡假園區

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-5號

電話：03-787-9198





苗栗三義打卡點：綠葉方舟Green Ark

部落客 魚腦袋行走中Walkingfoolish 造訪 綠葉方舟Green Ark 說：

整個園區很大，佔地約10公頃，從停好車到餐廳步行約15-20分鐘，餐廳位在園區深處，剛好讓來到這裡的遊客可以放慢腳步、放鬆心情，欣賞花花草草，也看見許多大小朋友在草地上玩飛盤、奔跑，很愜意。<全文介紹>



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#綠葉方舟Green Ark

地址：苗栗縣三義鄉勝興路村綠舟路1號

電話：03-787-5868



苗栗三義打卡點：詩舒曼蠶絲生活美學三義館

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 詩舒曼蠶絲生活美學三義館 說：

詩舒曼生活美學館有賣蠶絲被跟乳膠床墊、乳膠枕頭，外面也有圖龍大師的3D彩繪畫風很細緻也很醒目，在塞車時還是疲勞駕駛的時候想要找地方休息，這裡真的很棒...<全文介紹>



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#詩舒曼蠶絲生活美學三義館

地址：苗栗縣三義鄉5之10號2樓

電話：03-787-0122





苗栗三義打卡點：鹿角Cafe

部落客 Jason's Life 造訪 鹿角Cafe 說：

苗栗三義深山內的植栽景觀巴士咖啡廳，一台巴士內外種植滿是盆栽綠意的用餐空間，提供咖啡、甜點和鹹食，很適合在這裡耗上一個下午，在這可以買多肉植物回家，現場有溜滑梯、沙坑和盪鞦韆，小孩也不無聊<全文介紹>



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#鹿角Cafe

地址：苗栗縣三義鄉雙連路199號

電話：0981-008-698





苗栗三義打卡點：雅聞香草植物工廠

部落客 豆芽愛分享 造訪 雅聞香草植物工廠 說：

覺得「雅聞香草植物工廠」是個不錯的地方，提供一大片的花園供遊客參觀，重點是不收門票！花園內整理得很整齊也很用心，在花季時到處可以看到盛開的玫瑰花，以及許多不知名的花朵，紅花綠葉非常美麗...<全文介紹>



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#雅聞香草植物工廠

地址：苗栗縣三義鄉42號

電話：03-787-9818





苗栗三義打卡點：鯉魚潭水庫

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 鯉魚潭水庫 說：

第一次來到鯉魚潭走走，標示牌讓人感覺繽紛可愛 ，下面還有浪水，彷彿魚躍而上的感覺。一望無際的美麗景色，是攝影者的拍攝愛好地之一，大樹下舒服的涼亭座位，讓人的身心靈都感到好放鬆～<全文介紹>



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#鯉魚潭水庫

地址：苗栗縣三義鄉

電話：無



苗栗三義打卡點：勝興車站

部落客 黑皮旅遊足跡 造訪 勝興車站 說：

勝興車站曾造訪多次，站體本身沒有多大改變，但車站周遭改變許多，由於桐花祭與舊山線鐵道自行車，讓已經沒落的地方，再次的繁榮起來，成為旅遊的熱點，現在假日有交通管制，遊客必須在外圍下車...<全文介紹>



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#勝興車站

地址：苗栗縣三義鄉83號

電話：無





苗栗三義打卡點：龍騰斷橋

部落客 黑皮旅遊足跡 造訪 龍騰斷橋 說：

龍騰斷橋是位於苗栗縣三義鄉龍騰村的糯米橋，又稱為魚藤坪斷橋，跨越魚藤坪溪，橋長約200公尺，橋身用紅磚塊搭建而成的拱形建築，橋面距地面有50公尺，是山線鐵路中最高的橋樑。<全文介紹>



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#龍騰斷橋

地址：苗栗縣三義鄉

電話：無





苗栗三義打卡點：火炎山步道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 火炎山步道 說：

要說苗栗IG美照聖地、登山步道首選，腦中瞬間想到的，三義火炎山絕對是首選，帶著危險氣息的惡地大峽谷景觀，無論是平日、假日都是大熱門地點。雖然是熱門景點，但它的難易度絕對稱不上簡單！<全文介紹>



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#火炎山步道

地址：苗栗縣三義鄉伯公坑36-2號前300公尺處（導航設定「台塑石油火炎山站」）

電話：無

