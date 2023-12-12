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苗栗後龍5大免費景點！不花一毛錢拍爆「夕陽海景步道、神隱少女山洞、百年木造車站」，小資族假日就衝苗栗拍美照。

2023-12-12 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：各部落客提供 人氣：294
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編輯 林奕如

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你不知道的免費苗栗景點可多了！不少人來到苗栗，通常會先到竹南、頭份等人聲鼎沸的區域遊玩，不過稍微再往南一點走，就會到達濱海的後龍鎮，後龍其實有不少免費的隱藏景點都相當好拍，像是坐擁絕美海景步道的「半天寮好望角」、激似神隱少女山洞的「過港隧道」，都讓人認識不同的苗栗之美，往後到苗栗時別再只往鬧區走，後龍還有很多的免費景點都藏著你想像不到的驚喜玩法。

推薦閱讀：獅潭隱藏美景要走遍！5個苗栗獅潭打卡點「仙氣滿點熱門古道、視野遼闊小百岳」超欠拍，再訪深山「優美禪意秘境」。


如果你喜歡自然系的免費景點，來到後龍一定要先衝擁有絕美海景步道的「半天寮好望角」，這裡不但能夠看海、賞日落，還有大型風車可以當背景拍美照；「過港隧道」因為外觀形似吉卜力作品「神隱少女」當中出現的山洞，在網友口耳相傳之下，成為後龍當地目前人氣相當高的景點；以杉木建成的「大山車站」雖然是規模迷你的小車站，但卻是台鐵海線5座著名木造車站之一，還被列為苗栗縣歷史建築。

 

後龍隱藏版景點：半天寮好望角

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 半天寮好望角 說：
苗栗後龍濱海山丘制高處「半天寮好望角」擁有絕美海景步道，可以觀海、賞日落及風車，還可以前往海角樂園看海吹風、探索潮間帶生態！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#半天寮好望角
地址：苗栗縣後龍鎮苗33線
電話：無

 

後龍隱藏版景點：大山車站

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 大山車站 說：
「大山車站」是台鐵海線5座著名木造車站之一，創建於1922年，站體採用台灣杉木建成，而站內購票口前的木柵欄設計，更是台灣僅存的歷史構物，被列為苗栗縣定歷史建築！<全文介紹>

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#大山車站
地址：苗栗縣後龍鎮明山路180號
電話：無


 

後龍隱藏版景點：外埔漁港

部落客 Mika出走美食日誌 造訪 外埔漁港 說：
外埔漁港這裡非常好拍照，如果幸運遇到好天氣，夕陽餘暉下更迷人。漁港附近的沙灘也超美的，這步道規劃得很完善，來這裡走走看看海挺不錯的。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#外埔漁港
地址：苗栗縣後龍鎮海埔巷13之5號
電話：無

 

後龍隱藏版景點：過港隧道

部落客 Mika出走美食日誌 造訪 過港隧道 說：
如果在IG上搜尋後龍景點的話，過港隧道是很熱門的打卡景點…有人說像是日本卡通神隱少女的隧道，有人說像韓劇德魯納酒店的三途川入口。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#過港隧道
地址：苗栗縣後龍鎮南港里14鄰114-1號
電話：03-772-1381

 

後龍隱藏版景點：清海宮

部落客 安魯魯與陽光姐 造訪 清海宮 說：
清海宮是一棟宏偉、祀奉天上聖母的廟宇，廟旁矗立著全台最高媽祖聖像，想去過港隧道玩，可以把車停在這裡，再步行前往...廟宇莊嚴肅穆，又美，碧海藍天的忍不住相機拿起來就是狂拍。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#清海宮
地址：苗栗縣後龍鎮南港里14鄰114-1號
電話：03 792 2288

 

 

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