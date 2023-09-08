你不知道的苗栗打卡點！7個隱藏版「苗栗室內景點」快筆記，IG洗版「甜點彩繪牆」、山區神秘「天堂古堡」，晴雨通吃怎麼玩都不出錯。

你不知道的苗栗景點可多了！大多人對苗栗的印象就是「大湖採草莓」、「銅鑼賞油桐花」等傳統的觀光行程，但懂玩的人都知道，苗栗有不少免費或是別具韻味的室內景點可以漫步遊覽，像是以紅磚甜點彩繪牆吸引網美朝聖的「陳家古厝」、室內外都好拍的神秘古堡「天空之城」、擁有百年歷史的「南庄郵局」，都讓人認識不同的苗栗之美，下次別再只為了草莓和油桐花前進苗栗，還有很多的室內景點都藏著你想像不到的驚喜玩法。



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苗栗有不少在地人都很少去的室內景點，其實很值得來走訪一趟，像是擁有百年歷史的南庄郵局，是一棟由檜木建成的日式辦公廳舍，經改造保存才成為現在的「南庄文化會館」；老宅控來到苗栗則別忘了造訪「陳家古厝」，除了有古色古香的紅磚建築以外，屋外的「甜點彩繪磚牆」也是網美一定要朝聖的熱門景點；位於山區極有人氣的「天空之城」，好天氣時可以在戶外拍攝花園、植物，下雨的話在室內也能在中世紀歐洲風格的環境下用餐拍照，可說是晴雨通吃的熱門打卡景點。





苗栗隱藏版室內景點：南庄文化會館

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 南庄文化會館 說：

南庄文化會館（南庄郵局）是一棟由檜木建成的日式辦公廳舍，創建於大約是1900年，在1949年郵電分辦，改稱為南庄郵局，後因在1996年郵局易地，此處成為閒置廳舍，最後在2003年正式登錄苗栗縣歷史建築物並加以保存，現名「南庄文化會館」。現在老郵局內就販售著一些商品，有郵局相關商品或是一些當地具有特色的商品等。<全文介紹>



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#南庄文化會館

地址：苗栗縣南庄鄉文化路5號

電話：03-782-4553





苗栗隱藏版室內景點：天空之城

部落客 Iven の窩-分享生命中的美好 造訪 天空之城 說：

「天堂古堡」寧靜的佇立在苗栗山區，讓人有山中無歲月的錯覺。從天空之城古堡樓頂俯視城下，青山綠水，綠意盎然，遊客如織。<全文介紹>



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#天空之城

地址：苗栗縣大湖鄉新開村十份33號

電話：03-795-1815



苗栗隱藏版室內景點：大湖草莓文化館

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 大湖草莓文化館 說：

草莓文化館一共五層樓，一樓商區品，有賣伴手禮及農特產、草莓相關製品，二、三樓好像是介紹草莓生態、食用方式跟發展史，四、五樓有咖啡美食跟空中花園，可俯瞰周邊景色…<全文介紹>



#大湖草莓文化館

地址：苗栗縣大湖鄉富興村八寮灣2-4號

電話：03-799-4986





苗栗隱藏版室內景點：陳家古厝

部落客 安妮與沙小郭的旅行札記 造訪 陳家古厝 說：

若有人問起竹南哪裡好玩的，我們都會推薦那就來中港走走吧！曾經繁榮的商業老街，更是手工金紙的重要產地，儘管現在已不再熱鬧，但聚落的足跡仍是能夠看到，其中的陳家古厝更是翻修成為在地文化教育據點，美麗的紅磚屋瓦還有著老花磚的蹤跡，很適合來趟文青小旅行。<全文介紹>



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#陳家古厝

地址：苗栗縣竹南鎮中港里番社30號

電話：03-747-7636





苗栗隱藏版室內景點：銅鑼茶廠

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 銅鑼茶廠 說：

走進銅鑼茶廠的主建築物，一整排落地窗與視野遼闊的茶園搭配著，真的讓人感到無比的舒暢，在這細細的欣賞還可以感受到濃濃的藝文氣息。<全文介紹>



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#銅鑼茶廠

地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村136-12號

電話：03-798-7358





苗栗隱藏版室內景點：四方鮮乳酪故事館

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 四方鮮乳酪故事館 說：

四方乳酪故事館裡有大大的乳酪、可愛牛牛3D彩繪，可以跟著大乳牛的腳步了解平常吃的鮮乳與乳酪是如何製成，最後還能試吃乳酪、鮮奶吐司和優格…<全文介紹>



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#四方鮮乳酪故事館

地址：苗栗縣竹南鎮大厝里9鄰59-13號

電話：03-747-2609





苗栗隱藏版室內景點：苑裡國小地下道

部落客 Daphne 探索生活趣 造訪 苑裡國小地下道 說：

「車窗外的海線生活」創作理念是希望公部門、學校、社區三方合作，打造社區藝廊，用創作美化環境，為地下道帶來活力。地下道所在區域較為偏僻，走在美化後的地下道，也能帶給學童安心感受。<全文介紹>



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#苑裡國小地下道

地址：苗栗縣苑裡鎮中山路307號

電話：03-786-1013

