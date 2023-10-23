苗栗人的口袋美食大公開！別以為來到苗栗就等於進入美食沙漠，位於西南方的苑裡不只因為留有許多日治時代的建築，而曾被網友票選成為經典小鎮第一名，這裡也藏了不少在地人口耳相傳的美食名店，像是外觀打造成豪宅別墅的「大鼎夏荷牛肉麵館」、就算早到也不一定能搶到的「秒殺炸雞」，都是值得造訪的當地人氣好店，如果你特別愛吃街邊美食，下次來到苗栗苑裡不妨先到這些地方，嚐嚐看連在地人都百吃不厭的正宗苑裡美食。



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苗栗一直以來都以客家小吃出名，不過來到苑裡，最有名的卻是牛肉麵、炸雞、煎餃等隨處可見的經典美食，之所以特別有吸引力，無非是人氣超高的「大鼎夏荷牛肉麵館」外觀打造成豪宅別墅的模樣，店內還種植了蓮花，而且提供民眾豆花吃到飽，連可說是CP值相當高；隱藏在苑裡市場的「秒殺炸雞」更是營業時間一到，就有不少在地人紛紛到場等待起鍋，皮酥肉嫩又能以銅版價享用，難怪連外地人都紛紛慕名前來朝聖。





苑裡人氣美食：大鼎夏荷牛肉麵館

部落客 大少爺的攝影遊蹤 造訪 大鼎夏荷牛肉麵館 說：

在苗栗縣苑裡鎮，出現了一家餐廳，除了以豆花吃到飽為賣點，更因其外觀彷彿誰家的豪宅別墅似的，賣的卻是牛肉麵，而吸引了大批遊客前往朝聖。<全文介紹>



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#大鼎夏荷牛肉麵館

地址：苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號

電話：03-785-3939





苑裡人氣美食：特食豐原排骨酥麵

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 特食豐原排骨酥麵 說：

排骨好入口，輕輕一咬就骨、肉分離，湯頭偏甜，但也沒有真的甜到很誇張，喜歡有點甜味的人應該會喜歡喔！<全文介紹>



#特食豐原排骨酥麵（苑裡店）

地址：苗栗縣苑裡鎮新興路33號旁

電話：03-786-0007



苑裡人氣美食：秒殺炸雞

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 秒殺炸雞 說：

手速沒有其他人快的我們，夾了大約半個紙袋，金額是100元，就價格來說不算貴，每個雞塊的大小看起來個頭也不算小，整體拿在手上時也算是有點份量。<全文介紹>



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#苑裡市場秒殺炸雞

地址：苗栗縣苑裡鎮大同路90號

電話：0932-531-046





苑裡人氣美食：金光肉圓

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 金光肉圓 說：

肉圓淋醬後還會撒上蔥絲，醬料有辣跟不辣，辣其實是甜辣醬，個人建議是可以點辣的唷！吃起來會更對味！肉圓皮Q軟綿彈，口感在蒸肉圓與炸肉圓之間...<全文介紹>



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#金光肉圓

地址：苗栗縣苑裡鎮新興6號

電話：03-785-1461





苑裡人氣美食：現烤鹹豬肉大雞腿

部落客 小虎食夢網 造訪 現烤鹹豬肉大雞腿 說：

鹹豬肉相信大家在許多市場、夜市都看過，在許多原住民的餐廳應該也沒少吃過，基本上它們的味道都差不多，但這小攤硬是比較沒那麼鹹，卻依舊香的不得了，那香得咀嚼，得細細品嚐，特別值得一提的是這鹹豬肉肥瘦比非常的好...<全文介紹>



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#現烤鹹豬肉大雞腿

地址：苗栗縣苑裡鎮大同路88、90號間

電話：無





苑裡人氣美食：苑裡煎餃

部落客 阿婷的旅行札記。 造訪 苑裡煎餃 說：

苑裡煎餃是現包現煎，需要一些時間等待，也因為是老闆現包現煎的，煎餃的形狀就會不一致，但這不影響它美味的程度，煎好的煎餃外表看起來酥酥脆脆的...<全文介紹>



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#苑裡煎餃

地址：苗栗縣苑裡鎮仁愛街2-6號

電話：03-786-0639





苑裡人氣美食：四川涼麵。良麵

部落客 阿婷的旅行札記。 造訪 四川涼麵。良麵 說：

吃之前充分的將芝麻醬拌勻後香氣也就跑出來了，吃下去第一口微酸的味道，口水忍不住流了下來，恰到好處的麵條Q度以及紅蘿蔔、小黃瓜點綴的脆感，不到一分鐘就被我老公清盤...<全文介紹>



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#四川涼麵。良麵

地址：苗栗縣苑裡鎮建國路47號

電話：03-786-2195

