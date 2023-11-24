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香菇山耳機真的要來了！日本明治超獵奇「香菇山藍芽耳機」2024年確定開賣，超狂搭載「127國語言翻譯」，耳機盒也超還原香菇山巧克力包裝。

2023-11-24 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社 明治、X@MeijiCoLtd 人氣：1,126
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編輯 林奕如

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明治「香菇山耳機」真的要上市了！還記得日本食品大廠「明治」在今年以自家熱賣商品為靈感，而推出「香菇山巧克力、明治冰淇淋手持風扇」等一系列獵奇商品概念圖嗎？當時在官網推特X發文後，吸引了不少日本網友敲碗求商品化，沒想到明治在近期無預警宣布預計於2024年春季正式推出「香菇山巧克力耳機」，讓網友們又驚又喜，紛紛上網留言表示自己一定要搶到這款可愛又有點獵奇的稀奇小物。

推薦閱讀：蘑菇帽居然落跑了！日本明治搞笑推出「沒有巧克力的蘑菇山」，官方教你「當木棒挖冰淇淋、直接泡牛奶」才是正確開箱方式。
▲圖片來源／株式会社 明治

一直以來日本杯麵「日清」都被台日網友認定是最愛推出獵奇周邊的食品公司，但現在就連日本明治都跟風發揮搞怪創意，與人氣雜貨設計師「ミチル」合作，設計出4款由自家熱門商品發想的小物概念圖，分別是「明治牛奶修正液、香菇山巧克力藍芽耳機、明治冰淇淋手持風扇、明治牛奶巧克力郵票」，其中最受網友好評的「香菇山巧克力藍芽耳機」竟然在明治近期一場發表會上，被宣布確定實體化販售，並預計在2024年春天上市，雖然未公布詳細日期與售價，但消息一出果然又引起喜歡獵奇小物的網友一片暴動。
▲圖片來源／X@MeijiCoLtd

明治在這場發表會上，公開了許多未來的各項企畫，其中一個就是希望能將「香菇山巧克力」與「竹筍村巧克力」以有趣美味的方式，向全世界推廣，但既然要放眼全球，首先就必須跨越語言的藩籬，因此「香菇山巧克力藍芽耳機」最大的特色就是搭載了127個國家的語言翻譯功能，除了可愛以外還兼具如此強大的性能，讓不少人都爭相表示上市之後一定要入手收藏。
▲圖片來源／株式会社 明治

幾乎跟本尊一樣大小的「蘑菇山巧克力藍芽耳機」，遠遠看起來真的會以為有人把零食塞在耳朵裡，微獵奇的設計成功引起網友注目，還被日本的電視台報導過！而且不只耳機還原蘑菇山巧克力的造型，就連收納盒的外觀都很細心地設計成蘑菇山巧克力的市售包裝，不得不佩服日本人重視細節的態度與美感。
▲圖片來源／X@MeijiCoLtd

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