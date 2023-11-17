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超人氣軟糖Pure化身護手霜、護唇膏！甜甜3種香味進駐便利商店、家電量販店。

2023-11-17 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：カンロ株式会社 人氣：167
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特派員 Trish

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除了KORORO系列以外，你一定也有在日本的便利商店看過Pure這個系列！現在，這系列全都推出同風味的保養品啦！以Pure系列軟糖和果凍糖等產品而聞名的品牌Kanro（カンロ）從2023年10月25日起，正式推出以Pure果凍糖為主題的「果凍糖護手霜」和「果凍糖唇膏」。所有產品將在全日本的便利店、超市和家電量販店等店面銷售。

Pure果凍糖護手霜、護唇膏

Pure果凍糖（ピュレグミ）可以說是平價軟糖的代表性產品之一，以其獨特的「酸味粉末」為人所知，每吃一顆都能感受到水果的甜酸和飽滿的果肉。2022年正好是發售20周年，為了紀念，官方特地將系列產品製成「護手霜」和「唇膏」。有3種經典口味可供選擇，分別是「檸檬」、「葡萄」和「麝香葡萄」。包裝也採用典型的雙色設計，時尚且適合攜帶。此外，所有商品都添加了乳木果油（Shea Butter）和玻尿酸（玻尿酸Na）等保濕成分，非常適合秋冬使用。
Pure果凍糖護手霜、護唇膏
▲圖片來源／カンロ株式会社

 

Pure果凍糖護手霜

Pure果凍糖護手霜（ピュレグミ ハンドクリーム）
▲圖片來源／カンロ株式会社

■商品資訊
商品名稱：Pure果凍糖護手霜（ピュレグミ ハンドクリーム）
風味：檸檬、葡萄、麝香葡萄
發售日：2023年10月25日
參考價格：550日圓（含稅） 
內容量：30克
銷售區域：全日本便利商店、家電量販店等

 

Pure果凍糖護唇膏

Pure果凍糖護唇膏（ピュレグミ リップクリーム）
▲圖片來源／カンロ株式会社

■商品資訊
商品名稱：Pure果凍糖護唇膏（ピュレグミ リップクリーム）
風味：檸檬、葡萄、麝香葡萄
發售日：2023年10月25日
參考價格：550日圓（含稅） 
內容量：30克
銷售區域：全日本便利商店、家電量販店等

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