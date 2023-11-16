來自荷蘭的插畫家筆下的療癒角色米飛兔，這次再度進軍日本，鎖定人文薈萃的東京代官山，推出療癒咖啡廳「miffy café tokyo」於11月11日正式開幕！眾多獨家餐點，帶領人用五感享受米飛兔的童趣世界。

米飛兔主題咖啡廳「miffy café tokyo」插旗東京代官山

新登場的「miffy café tokyo」選在文青聚集地「代官山」開設，整間咖啡廳從外觀設計到室內裝潢，由日本著名的設計師佐藤可士和操刀，將米飛兔繪本故事中的世界融於設計中，打造出帶有古典風格又讓人感到新鮮的獨特空間。



▲圖片來源／miffy café tokyo



不僅如此，店家推出的菜單也充分展現米飛兔的童趣世界，並結合荷蘭料理的特色，同時也推出適合孩童享用的兒童餐點等，亦有豐富的甜點及飲品選擇。



▲圖片來源／miffy café tokyo



其中不容錯過的餐點就屬適合早餐及午餐時段享用的各式繽紛三明治，如米飛兔造型的雞肉小黃瓜三明治，嚴選雞蛋、雞肉、新鮮蔬菜等食材製成，一次給人視覺與味覺的雙重享受；另外還有融合荷蘭家常料理碗豆湯及番茄奶油燉煮的肉丸組合，並附上印有米飛兔圖案的鬆軟麵包。



▲圖片來源／miffy café tokyo



▲圖片來源／miffy café tokyo



甜點方面，則有米飛兔造型的白巧克力胡蘿蔔蛋糕、以檸檬風味為基底的乳酪塔，還有放上滿滿季節水果的甜點拼盤等。



▲圖片來源／miffy café tokyo



此外，飲料菜單也非常豐富！有以米飛兔繪本中出現的「可口水梨」為靈感的水梨蘇打水，以及以米飛兔的爸爸媽媽為概念的「爸爸的檸檬柳橙汁」和「媽媽的檸檬汽水」等，讓人一邊享用美味飲品，一邊回味作品。



▲圖片來源／miffy café tokyo

吃飽喝足後也別忘了將米飛兔咖啡廳限定的獨家雜貨帶回家！從環保購物袋、帆布袋、手帕到透明文件夾套組等應有盡有，每一款都充斥著米飛兔的元素。另外也有費南雪、米飛兔造型餅乾等小點心提供外帶服務，適合作為伴手禮與親友們分享。▲圖片來源／miffy café tokyo▲圖片來源／miffy café tokyo店鋪名稱：miffy café tokyo開幕日期：2023年11月11日地址：東京都渋谷区代官山町19-4 代官山駅ビル 1F營業時間：08：30～20：20公休日：不定