坐晚上、凌晨的東京班機就選這家飯店吧！Quintessa Hotel Tokyo Haneda Comic & Books飯店為了提高房客的住宿體驗，1樓大廳設了擁有約8,000冊漫畫的MANGA Library。不只如此，飲料吧24小時暢飲、烏龍麵和咖哩飯等輕食也免費！CP值高到不容錯過！

Quintessa Hotel 東京羽田 Comic&Books

Quintessa Hotel 東京羽田 Comic&Books原先名叫Relief Premium Haneda，在2022年10月3日隨著重新裝潢而更名，在當時也是Comic & Books系列飯店的第4間分店。這一系列飯店以對素材和功能的堅持而打造。房客可以在大廳的MANGA Library享受屬於自己的寧靜時光。飯店本身距離羽田機場第1・第2站僅約8分鐘車程，搭乘京急空港線快特列車即可抵達。酒店地理位置優越，方便前往羽田機場和各種觀光設施，適合私人旅遊、情侶出行、閨密旅、家庭旅行、商務出差等各種場合。



▲圖片來源／コアグローバルマネジメント株式会社





客房 Monochrome

Quintessa Hotel 東京羽田 Comic&Books提供標準單人房、標準雙人房、標準雙床房、高級雙人房、豪華雙床房等5種房型，以滿足各種住宿需求。每間客房均配置了可移動式淋浴蓮蓬頭和加濕空氣清淨機，為房客提供舒適的住宿體驗。最便宜一人一晚只要4千日幣哦！



▲圖片來源／コアグローバルマネジメント株式会社





客房 Natural

Natural房型以自然木材的色調為基調，呈現出寧靜的裝潢。照片中的房型為加大雙人床房。



▲圖片來源／コアグローバルマネジメント株式会社





客房 White

White房型採用了白木風格的家具、牆壁、床頭等，色調統一為純白色。照片中的房型為加大兩張單人床房。



▲圖片來源／コアグローバルマネジメント株式会社





大廳

入住期間（從入住到退房）提供的免費酒店內服務包含：可閱讀超過8,000冊漫畫的MANGA Library、1樓休息區：提供無限暢飲的軟飲料和輕食（咖哩、烏龍麵）、1樓洗衣房的製冰機、有線和無線的網路。除此之外，也提供熨斗、燙褲機、離子夾、衣物用熨斗、縫紉工具、開瓶器等用品的租借服務。1樓洗衣房也提供投幣的自助洗衣和自動販賣機，停車場可容納5輛汽車。



▲圖片來源／コアグローバルマネジメント株式会社





■飯店資訊

飯店名稱：Quintessa Hotel Tokyo Haneda Comic & Books

地址：東京都大田區南蒲田1-25-13

交通方式：從京急電鐵「京急蒲田」站東口步行約5分鐘；從「羽田機場國際線站」搭乘京急空港線快速列車約5分鐘；從「品川」搭乘京急本線快速列車約7分鐘

客房數量：共120間

餐廳：33個座位（室內約19個座位/露天座位約14個座位）

官方網站