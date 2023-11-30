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漢來島語2023新菜單！日籍冠軍甜點師打造「菓漾盛宴甜點祭」吃到飽，漢來甜點吃到飽沒在客氣的。

2023-11-30 文字：編輯 李維唐 採訪報導 攝影：編輯 李維唐 圖片：漢來島語 人氣：554
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編輯 李維唐

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對於喜歡吃到飽的老饕吃貨們來說，漢來吃到飽的甜點祭一直是許多最愛的吃到飽活動之一，這一次全新開幕的島語吃到飽一樣不能讓老饕吃貨們失望，特別與日籍冠軍甜點師「西山未來」合作，推出12款精品甜點、一起打造「菓漾盛宴甜點祭」，要讓甜點控、吃到飽控一起感受漢來島語吃到飽的獨特魅力。

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島語菓漾盛宴甜點祭漢來吃到飽

日籍冠軍甜點師「西山未來」透過其擅長領域以「菓漾盛宴」為主軸，專為物產豐饒的台灣設計了12款以水果為基礎的精緻甜點，運用熱帶果泥、水果酒、新鮮果粒及果乾，揉合起司、巧克力、堅果等多種元素，表現堆疊的層次風味，無論是偏好清爽酸甜或是濃郁厚實口味的甜點控，都能從中找到合意的甜品。
島語菓漾盛宴甜點祭漢來吃到飽

其中，島語品項中，最讓甜點控期待的就是「開心果草莓蛋糕」，甜點師使用草莓為基底，內餡擠入草莓杏桃醬，外層則刷上草莓酒糖水，最後淋上開心果草莓巧克力淋面，是秋冬最應景的享受。此外，還有「蘭姆葡萄瑪德蓮」是將微醺的蘭姆酒香氣融入經典瑪德蓮，搭配酸甜的酒漬葡萄乾，甜美滋味在口中交織，微醺酒香令人陶醉。
島語菓漾盛宴甜點祭漢來吃到飽

而在日日烘焙坊方面，甜點師則是帶來得意之作「安納芋起司蛋糕」，這款甜點是為西山師傅奪得「2015年奶油起司比賽」的冠軍項目，使用北海道起司餡搭配百香果果泥，融合了淡淡的柳橙味和少許的橙皮碎，搭配融合了地瓜餡的蛋白霜，口感香濃滑順，散發優雅的清香。
島語菓漾盛宴甜點祭漢來吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 


 

島語菓漾盛宴甜點祭漢來吃到飽

活動期間：12/1至12/17
限定甜點：原味瑪德蓮、費南雪蛋糕、開心果草莓蛋糕、起司風登、熱帶風情、檸檬塔、蘭姆葡萄瑪德蓮、焦糖百香果瑪德蓮
 

台北漢來日日烘焙坊 

限定甜點：開心果布朗尼、安納芋起司蛋糕、粉紅佳人、芬噹櫻桃

 

更多島語菓漾盛宴甜點祭漢來吃到飽限定美照

島語菓漾盛宴甜點祭漢來吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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更多台北漢來日日烘焙坊限定甜點美照

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