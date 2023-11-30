對於喜歡吃甜點、又怕給身體帶來壓力，一直在左告為難的的甜點控來說，起士公爵的甜點是許多人的首選。這一次起士公爵再推新品，把健康時尚「阿拉伯糖」加到巴斯克乳酪蛋糕，要讓甜點控在享受美味甜點的同時，又能減輕身體負擔，要讓甜點控吃甜點、別太有壓力。
推薦閱讀：漢來島語2023新菜單！日籍冠軍甜點師打造「菓漾盛宴甜點祭」吃到飽，漢來甜點吃到飽沒在客氣的。
起士公爵甜點師表示，這一次首度獨家添加健康新寵「阿拉伯糖」，因為它的甜度只有蔗糖的一半，同時還能促進新陳代謝、減輕身體負擔。此外，蛋糕本體特別使用慈悅雙潔淨標章認證低筋麵粉，搭配100%頂級乳酪，吃得到乳酪原有的鹹香醇厚，乳香濃郁四溢，完美重現經典口味。
並且，最重要的就是相較於純粹原味重乳酪蛋糕的紮實口感，起士公爵這一次的新品「 巴斯克乳酪蛋糕」口感較為濕潤，蛋糕表層是烘烤至焦糖色的綿密外皮，內餡柔軟滑順、入口即化，冷凍後回溫10分鐘享用，還會有冰淇淋般的驚喜口感，讓人一吃就停不下來。
而為了讓甜點控有更多選擇，除了有經典原味、會爆漿的濃情巧克力、還有抹茶控最愛的日式靜岡抹茶，一共三種口味。其中，「極上濃巧巴斯克」加入比利時黑巧克力，蛋糕上層則灑滿法國可可粉，濃烈迷人的香氣與可可的特有苦味，是屬於大人的幸福滋味。這款蛋糕適合享用前加熱20秒，內餡巧克力會如熔岩爆漿流出，不只好吃、更好拍。
而抹茶空一定不能錯過「靜岡濃抹巴斯克」，使用日本靜岡抹茶粉，頂層是清新茶香的抹茶生乳、還有奢華金箔點綴。一口咬下，苦甜合宜的抹茶黃金比例，在舌尖中綻放濃厚乳香與茶韻，令人驚豔的味覺層次絕對可以讓抹茶控吃一口就回不去了。
起士公爵 巴斯克乳酪蛋糕
經典醇香巴斯克乳酪蛋糕 4吋 NT$380
極上濃巧巴斯克乳酪蛋糕 4吋 NT$480
靜岡濃抹巴斯克乳酪蛋糕 4吋NT$480
三重奏驚喜．免運組 巴斯克乳酪蛋糕 4吋 (經典醇香+極上濃巧+靜岡濃抹) NT$1,280
官網：https://bit.ly/49WVw5j