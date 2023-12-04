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漢堡王買一送一連吃73天！現省1794元「漢堡王優惠券」小資族很需要，買一送一領軍24大優惠吃爆。

2023-12-04 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：漢堡王 人氣：2,640
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編輯 鄭雅之

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最寵粉的漢堡王祭出最狂聖誕優惠券，揪小資族連吃73天漢堡王買一送一！對於小資族而言，漢堡王優惠券就是每個月月底救星，這次針對聖誕跨年推出長達73天的全新限定優惠券，從大家最愛的買一送一到百元套餐吃飽飽等24大優惠，一定要先收下。
漢堡王優惠券/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載


將於12/5開跑的漢堡王優惠券，一路不間斷到明年2/15，有買一送一、銅板下午茶、個人超省餐和雙人激省餐四大優惠專區，其中最夯的買一送一除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、四塊雞塊點心之外，還有經典款脆洋蔥牛肉堡、脆雞堡、小華堡和西部小華堡，通通都有買一送一優惠，不限組數自己配成兩份套餐揪朋友一起吃超划算。
漢堡王優惠券/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
漢堡王優惠券/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

個人激省餐則是主打「99元個人套餐」，無論是小華堡還是花生培根牛肉堡，搭上四塊雞塊和中可，百元有找就能吃飽飽。而聖誕節限量「茴香柑橙海老鱈魚堡」個人套餐也只要139元，吃得到整隻蝦的蝦堡必點。另外雙人套餐先搶吃「239元華堡/辣味華堡雙套餐」，等於第2套35折超佛。

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漢堡王優惠券 活動資訊

活動時間：2023/12/5~2024/2/15，每日10:30-打烊前30分鐘供應。
優惠券點餐：https://www.burgerking.com.tw/category/6 
適用門市：全門市(不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，詳情請洽餐廳)

 

 

更多漢堡王優惠券照片：

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