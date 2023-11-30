星巴克耶誕數位體驗回來了，星巴克買一送一喝爆！每到歲末年終，對於星巴克鐵粉而言就是要到喝杯耶誕限定太妃核果那堤、玩一下耶誕數位體驗拼人品喝買一送一，才算是有過到耶誕。今年星巴克耶誕數位體驗以REIMAGINE YOUR HOLIDAY為主題，在最浪漫的12月份揪大家喝杯星巴克買一送一。







於11/30～12/1可以搶先玩、提前先領優惠券的「星巴克耶誕數位體驗」，將在12/2正式開放兌換，優惠券有大家最愛的買一送一、第二杯半價、周邊商品折扣等，就等大家拼手氣。特別整理激推必喝飲品，除了有年年爆夯的耶誕限定「太妃核果那堤」、新登場「栗子蒙布朗燕麥那堤」之外，抹茶控最愛的醇濃抹茶系列飲品也推薦大家使用「隱藏版點法」，抹茶粉皆可加量到最多8匙，糖漿也能客製化調整，為抹茶控專屬打造爆濃抹茶飲品。



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星巴克耶誕數位體驗

活動時間：

預領券 2023/11/30(四)-2023/12/1(五)

正式開始日期 2023/12/2(六)-2023/12/28(四)；最後兌換日至2023/12/30(六)



活動內容：於活動期間完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠。

活動網址：https://walkr.tw/El11r8nM



注意事項：

11/30(四)-12/1(五)預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12/30(六)，每日兌換時間為11:00-20:00。

1.活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。

2.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；台積電系列門市和其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

3.每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。

4.每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。

5.優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

6.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。