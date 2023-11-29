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鶴茶樓新奶茶必喝！一杯只要45元「冬至粉角奶茶」花生、芝麻粉角喝不停，第二杯半價優惠搶喝。

2023-11-29 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：鶴茶樓 人氣：1,882
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

奶茶控準備衝鶴茶樓！近期成功掀起咀嚼控討論話題的鶴茶樓，為了打造最療癒的冬至，重磅推出全新冬至奶茶系列，將每年必吃芝麻湯圓和花生湯圓變成一顆顆療癒的粉角，讓咀嚼控喝一口就停不下來。預計將在12/6正式開賣，上市首日加碼推出第二杯半價優惠，平均一杯只要45元就能喝到。



鶴茶樓繼芝麻糊凍、泰奶凍和芝麻粉角之後，再度推出新配料「花生粉角」，將帶有焙香的花生研磨成粉，製成Ｑ彈有嚼勁的粉角，為了增添多層次的口感，還加入細碎的花生粒藏在粉角中，就猶如再吃迷你版花生湯圓般。這次推出花生粉角奶茶、芝麻粉角奶茶，以及芝麻花生雙享受的冬至粉角奶茶，最便宜只要60元就開喝。若點購其他飲品也能加價加料花生粉角、芝麻粉角。



此外，也針對聖誕節到來，和韓國最紅的粉紅貓ZIZONE聯名杯推出新聖誕杯造型，共有Pingo粉紅貓、Z.Z老鼠和Bred18麵包鳥三款，以聖誕節經典紅色、綠色為主色，打造最療癒、最有氛圍的聖誕打卡手搖飲。

推薦閱讀：濟州島達克瓦茲小七開賣！韓國人瘋搶「濟州島達克瓦茲」7-ELEVEN獨家開賣，超商療癒甜點再加一。



 

鶴茶樓 冬至奶茶系列

開賣日：2023/12/6
品項：
冬至粉角奶茶 (L) 65元 (花生+芝麻粉角奶茶)
花生粉角奶茶 (L) 60元
芝麻粉角奶茶 (L) 60元
 

鶴茶樓新配料 花生粉角

花生粉角 加價15元
冬至雙喜 加價20元 (花生+芝麻粉角)
 

鶴茶樓 冬至奶茶系列優惠資訊

12/6 當天第二杯半價

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#鶴茶樓
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鶴茶樓 飲料 新品 手搖飲 more
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