草莓控滑手機訂草莓甜點！寒流一波波來襲，代表吃草莓的季節到來，樂天市場特別推出雙12年終感恩祭，集結站內超高人氣草莓甜點推出限定優惠，其中下殺近5折的「馬各先生草莓修格拉」更是每年必搶草莓蛋糕。同時，也推出「莓美吃貨日」領券享9折優惠，讓草莓控整個冬天都超療癒。
樂天市場祭出雙12限定草莓季優惠。精選各式各樣的草莓甜點，讓人滑手機就不小心下單。特別推薦馬各先生「草莓多多蛋糕盒子」，一層北海道直送生乳、一層大湖新鮮草莓，讓人抱一盒不小心吃光。而每年冬天都要搶的「草莓修格拉」更是50顆大湖草莓鋪滿滿，視覺感和療癒感雙享受的草莓蛋糕現在訂還有近5折的超狂優惠，一定要先搶。
而高雄老字號名店「奧瑪烘焙」也將月銷萬顆的鬆軟生乳包推出草莓口味，草莓生乳酸甜不膩甜點控都愛。另外，也特別推薦連珍糕餅「草莓香草蛋糕」、糖村「哈尼生乳捲搖滾草莓」、神座泡芙「甜心草莓綜合泡芙」等揪草莓控天天吃草莓。並於每週三、週四祭出「莓美吃貨日」祭出領券即享9折優惠，且雙12活動期間天天領千萬優惠券無上限，最高可以現折300元。
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樂天市場 草莓季優惠
馬各先生草莓多多蛋糕盒子 999元、特價599元
馬各先生草莓修格拉 1,899元、特價999元
奧瑪烘焙草莓羅馬生乳包 440元、特價372元
神座泡芙甜心草莓綜合泡芙 449元
連珍糕餅草莓香草蛋糕 600元、特價500元
糖村哈尼生乳捲搖滾草莓 1,010元、特價893元