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加一元送一斤！六福萬怡粵亮「冬令嗑鍋饗宴」吃鍋物加1元多1斤板腱牛肉片，搶攻鍋物控必吃清單。

2023-12-11 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：442
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編輯 李維唐

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搶攻鍋物控必吃清單！六福萬怡粵亮廣式料理，以傳承經典粵式料理融合創新手法，推出三款歷年期間限定的明星鍋物，花膠三品鍋、胡椒豬肚雞、極牛三寶血旺鍋，同時即日起至2024/1/31前，享主菜加1元多1斤「板腱牛肉片或新鮮白蝦」二擇一優惠活動。

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六福萬怡粵亮廣式料理 加一元多一斤

三款明星鍋物之中，必吃粵菜與台菜完美融合的「花膠三品鍋」，結合台菜經典手路菜「雞仔豬肚鱉」及粵菜湯品中一絕的「胡椒豬肚雞」，將豬肚包覆小土雞，再放入粵菜不可缺少的鮑魚和花膠，其湯鮮香黏嘴、濃醇回甘，每一口蘊含濃郁膠原蛋白，美味極致難以言喻。
六福萬怡粵亮廣式料理 加一元多一斤

此外，針對甚愛嗜辣的鍋物控，一定不能錯過「極牛三寶血旺鍋」，以四川名菜毛血旺為基底，秘製香辣湯頭加入鴨血、豆腐熬煮入味，再搭配新鮮時令蔬菜、餛飩、油條等食材，麻辣開胃、飄香撲鼻，讓人吃一口就停不下來。
六福萬怡粵亮廣式料理 加一元多一斤

還有「老醰酸菜石斑魚鍋」嚴選鮮嫩石斑魚，加入蛤蜊、鮮蝦、雲耳、香菇等海鮮及珍饈，與老醰醃漬酸菜一同煨煮，使海鮮的鮮甜精華與酸菜的酸、甘、鹹於一鍋，不僅湯頭酸香夠味，經過熬煮的石斑魚其膠質融入湯頭中，更讓風味更加濃厚甘甜。
六福萬怡粵亮廣式料理 加一元多一斤
 

 

 

六福萬怡粵亮廣式料理 加一元多一斤

活動期間：即日起至2024/1/31前
活動內容：凡任點一鍋明星鍋物即可加１元，享受主菜加１斤的優惠，主菜選項包含「板腱牛肉片」或「新鮮白蝦」二擇一，每鍋限使用一次加一元多一斤優惠，以上價格需酌收一成服務費。
 


台北六福萬怡酒店 訂位資訊

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓
粵亮廣式料理訂位專線：02-6615-6528

六福萬怡粵亮廣式料理 加一元多一斤
 

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