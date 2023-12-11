新加坡知名樂天餐飲集團了解到台灣人愛吃拉麵，特別將新加坡人氣品牌「樂蝦拉麵」帶來台灣，首店就選在信義區微風南山Ｂ2，並在12/15正式開幕。同時歡慶開幕，首五日來樂蝦拉麵吃麵可享全麵品買一送一優惠，再送開幕回門禮「套餐升級券」，只要點麵即免費升級享有飲品與涼菜的套餐組合。



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「樂蝦拉麵」以全球獨創有「鑊氣」的蝦湯拉麵為特色，每碗現點現煮，以粵菜功夫炒出十足鑊氣，將新加坡華人喜愛的鍋香氣結合北海道蝦味拉麵的鮮醇。台灣樂天皇朝執行董事劉素華表示：「樂蝦拉麵湯頭香濃的秘訣是熬煉蝦湯時加入整隻老母雞及雞腳強化天然膠質，另外還加入整尾烘烤8小時後研磨成蝦粉的東南亞頂級老虎蝦添香，鮮美之外更增獨特火烤韻味。」







樂蝦拉麵必吃「招牌三寶蝦湯拉麵」，以暖熱香醇的蝦皇高湯打底，融入季節高麗菜的爽脆甘甜，配料則有尺寸驚人的白蝦、鮮蝦雲吞和魚子蝦滑。以白灼方式凸顯甜嫩的大白蝦紮實爽口，彈牙蝦滑蝦肉用量高達9成，沾裹上粒粒分明的飛魚卵後口感倍增，蝦肉雲吞則是集團的招牌小點、滋味鮮美雅緻，豐盛滿盈的招牌三寶，讓人幸福爆表。





樂蝦拉麵除了招牌的蝦湯麵系列，樂蝦拉麵還有雞白湯麵系列，首推「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」以老母雞、肉桂、丁香、白胡椒等多種亞洲香料熬製而成的雞白湯，加入客家風味酸菜煮出鮮酸再以香辣油、花椒提味，喝來醇厚不膩、酸辣麻兼備，特別的是台灣「樂蝦拉麵」率先以裹上麵衣酥炸的多利魚片取代汆燙魚片，做法異於全球其他分店，炸魚片食來外脆內嫩、更加可口。



而喜歡嚐鮮的老饕，一定不能錯過樂蝦的乾拌麵，淋上香辣醬汁的香辣拌麵系列有大蝦、鮮蝦雲吞、魚子蝦滑和酥肉等配料組合，還有台灣搶先上市，搭配三款小菜與鷄白湯的套餐組合「松露乾拌麵套餐」，趁熱將滑Ｑ麵條與特調松露醬、蒜油拌勻成油亮琥珀色，松露馨香隨熱氣直撲鼻心，吃一口就停不下來。



樂蝦拉麵推薦必吃

招牌三寶蝦湯拉麵358元、酸菜金黃魚片雞白湯拉麵288元、松露乾拌麵套餐288元、里肌酥肉128元、蒜味雞絲香米飯58元、桂花冰釀豆干68元、柚香蘿蔔68元



樂蝦拉麵買一送一

優惠期間：12/15-12/19

優惠內容：首五日來店吃麵可享全麵品買一送一優惠，再送開幕回門禮「套餐升級券」，只要點麵即免費升級享有飲品與涼菜的套餐組合。



樂蝦拉麵．微風南山店

客席數：40位

營業時間：週日至週三11:00~21:30、週四至週六11:00~22:00

電話：02-27227988

地址：台北市信義區松智路17號B2(微風南山)



