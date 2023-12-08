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有買一送一！文青麵包新開店「禾波制所」插旗師大路，鹽可頌、千層派買一送一台北麵包控跟上。

2023-12-08 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：禾波制所 人氣：1,555
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編輯 鄭雅之

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台北麵包控超愛「禾波制所」開二號店了！台北老字號蔬食養心餐飲集團為了提供最不一樣的麵包選擇，集結台灣、日本兩國烘焙文化推出質感麵包店Nozomi Bakery&Patisserie禾波制所，於近日在師大路上開設旗艦店，掀起附近師大師生的討論。並於開幕期間推出指定品項買一送一優惠，包括經典鹽可頌、人氣千層派等一定要跟上。
禾波制所 師大旗艦店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
禾波制所 師大旗艦店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

嚴選天然、友善環境食材、每日手工新鮮烘焙三大原則的禾波制所，為麵包控帶來最純粹天然的選擇，從糖漬水果餡、每日現磨麵粉到培養天然酵母，全都強調是在店裡一一完成。新旗艦店以質樸原始的歐風穀倉為設計概念，溫潤的木質調、金屬鐵件和花藝植栽勾勒出美好生活的樣貌。
禾波制所 師大旗艦店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
禾波制所 師大旗艦店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

甜點部分首推經典豆奶芝麻香緹和經典原味千層派，前者使用新竹福源黑芝麻粉，和有機濃豆漿蛋糕中夾入花生和布丁，再抹上濃郁的芝麻鮮奶油、蜜核桃和芝麻糖片，將台式甜點翻完出新花樣。後者則是耗時三天製成的酥脆千層派。麵包則是使用高纖維質的硬紅春麥麵粉，配上台灣在地食材三星蔥、嘉義洲南鹽場鹽之花、剝皮辣椒和洛神花等食材，讓麵包控一吃就超愛。
禾波制所 師大旗艦店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
禾波制所 師大旗艦店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



為了歡慶旗艦店開幕，即日起至12/21期間推出指定明星商品買一送一優惠，於每天下午四點至晚間九點期間，只要在相對應的優惠日期到店內購買鹽可頌、卡士達千層派、捲蛋糕、美式、拿鐵等品項，即可享有買一送一優惠。

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禾波制所 師大旗艦店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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禾波制所 師大旗艦店 店面資訊

師大旗艦店
地址：台北市大安區師大路92巷6號
營業時間：週一至週六 11:00~21:00 (日公休)
電話：02-2368 0880
 

禾波制所 師大旗艦店 買一送一 

活動時間：指定日期當天16:30
12/6~12/8 鹽可頌系列買一送一
12/9、12/11 卡士達千層派
12/12~12/14 石磨系列
12/15~12/16 捲蛋糕系列
12/18~12/21 美式/拿鐵

每人限購一組，贈價低者，售完為止。

 

更多「禾波制所 師大旗艦店」照片：





 

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買一送一 禾波制所 師大 麵包 more
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