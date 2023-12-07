巧克力控敲碗成功，全聯甜點和天后蔡依林創辦的皇后陛下Your Majesty再度聯名！濃情的12月除了有浪漫的耶誕燈必拍之外，送一份濃郁的巧克力甜點給心愛的另一半也是最浪漫的事。這次全聯甜點We Sweet再次攜手皇后陛下Your Majesty推出4款限定巧克力甜點，攻陷巧克力控的甜點胃。
天后Jolin蔡依林親自參與發想，從口味、包裝到視覺全都注入Jolin的想法在其中，外盒包裝更加入小巧思，以愛心、珠寶或鑽石設計而成的提把，甜點盒裡也有許多小驚喜，如Jolin愛犬屋虎、社長的造型插卡等，只要是鐵粉就要來去朝聖。首波聯名先推出四款巧克力甜點，將陸續加碼推出草莓甜點、起司甜點兩大系列，粉絲可以好好期待一下。
此次精選來自可可追溯計畫的比利時巧克力，以公平交易的方式保障在地農民權利。首推高顏值的「巧克力美窩捲」，使用比利時百年巧克力製成，可可薄蛋皮中抹上52℃ 熟成融成的可可奶油慕斯，再捲成玫瑰花造型，中間還藏有濃黑可可脆酷粒，讓人每一口都驚喜感滿滿。
搭配藍莓醬和酒漬櫻桃的「可可圓舞曲」則是主打大人系苦甜風味。微苦微甜滋味超推的「黑鑽可可罐」是由鬆軟巧克力蛋糕和黑白巧香緹混搭而成。而大小朋友都會愛的經典口味「榛果生巧蛋糕」以比利時巧克力及頂級法式榛果醬為基底，再加上杏仁糖脆妝點，讓人吃到停不下來。
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全聯甜點We Sweet X Your Majesty聯名巧克力甜點 商品資訊
販售時間：2023/12/8~2024/2/1
品項、售價：
可可圓舞曲 129元
巧克力美窩捲 199元
黑鑽可可罐 99元
榛果生巧蛋糕 139