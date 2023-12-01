巧克力控等到了！聖誕月就是要給你滿滿的巧克力，全家三度和台灣在地精品巧克力「YU CHOCOLATIER 畬室」聯名，推出巧克力霜淇淋、巧克力飲和獨家巧克力甜點，這次以最經典濃純巧克力為主打，打造大人系苦甜巧克力季。此外，也同步推出多款全家minimore巧克力甜點系列，包括甜點控激推的千層蛋糕、泡芙等，讓巧克力控整個冬天就到全家吃下午茶。







三度聯名的全家Ｘ畬室在去年曾創下一週迅速完銷的驚人佳績後，今年冬天再度祭出超夢幻巧克力季，首推必吃款「畬室濃黑巧克力霜淇淋」嚴選以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮和聯名紙杯，打造超商最奢的小確幸。除了搭配小農鮮乳之外，還加碼推出隱藏版吃法「嗨嗨蘇打＋濃黑巧克力霜淇淋」，超跳的組合意外的合拍。預計將在12/5全面上市，首三日隨買跨店取3日快閃優惠5支188元。







同時，全家Ｘ畬室還推出超濃巧克力飲，使用進口法國頂級法芙娜可可粉與紐西蘭全脂奶粉特調，一杯89元就能喝到國際冠軍級的精品熱可可，11/29-12/12期間，若是全家會員還可享有79元優惠。聯名甜點則是有「雙重巧克力餅乾三明治」，法芙娜可可粉奶霜混搭OMAR威士忌，微醺感的巧克力甜點必吃。「法式焦糖海鹽巧克力夾心土司」為法國法芙娜可可粉和義大利榛果醬調製成榛果巧克力奶霜，早餐來一份超療癒。





全家YU CHOCOLATIER 畬室聯名新品

1、Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋（12/5上市）49元

12/05-12/07隨買跨店取3日快閃優惠5支188元



2、Let’s Café畬室醇香巧克力飲 85元

11/29-12/12享會員優惠價79元。



3、法式焦糖海鹽巧克力夾心土司（12/5上市）42元

搭配指定飲品享59元餐促優惠。



4、雙重巧克力餅乾三明治 48元

購買指定Let’s Café中杯以上品項，加購指定甜點享半價優惠。



全家精品巧克力烘焙新品介紹

1、巧克力波士頓派45元

購買指定Let’s Café中杯以上品項，加購指定甜點享半價優惠。



2、米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕 55元

購買指定Let’s Café中杯以上品項，加購指定甜點享半價優惠。



3、巧克力泡芙（12/6上市）42元

購買指定Let’s Café中杯以上品項，加購指定甜點享半價優惠。



4、濃心巧克力蛋糕（12/6上市）48元

購買指定Let’s Café中杯以上品項，加購指定甜點享半價優惠。



5、莓果可可滿餡麵包 39元

搭配指定飲品享59元餐促優惠



6、榛的豆豆麵包（12/5上市）39元

搭配指定飲品享59元餐促優惠



7、巧克雷阿胖（12/6上市）35元

搭配指定飲品享49元餐促優惠



8、焦糖花生朱古力鬆餅（12/5上市）39元

搭配指定飲品享59元餐促優惠



9、米歇爾巧克力熔岩蛋糕 45元

搭配指定飲品享59元餐促優惠