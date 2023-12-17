抓寶大師未來又有新的朝聖點了！寶可夢之所以能夠紅遍各個世代，不外乎是皮卡丘與各個人氣角色所帶來的可愛魅力，如今又傳出好消息，寶可夢公司近日宣布將與日本讀賣樂園合作，預計在讀賣樂園內以寶可夢初代遊戲「寶可夢 紅・綠」出現的地區「關都」為舞台，打造出全新的「寶可夢關都主題樂園」，消息一出讓台日網友都超興奮，紛紛直呼在有生之年竟然可以親眼看見童年回憶殺被還原到現實生活中。
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▲圖片來源／株式会社ポケモン
寶可夢粉絲最近真的忙不停，台灣地區先是在12月初正式迎來「台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI」開幕，隔沒幾天後，日本寶可夢公司又接著宣布將與創業70多年的東京老字號遊樂園「讀賣樂園」及讀賣新聞社合作，未來預計在讀賣樂園境內打造出全新的「寶可夢關都主題樂園（PokéPark KANTO）」，設計靈感則是來自1996年販售的寶可夢初代遊戲「寶可夢 紅・綠」的第一個地區「關都」，讓全球寶可夢玩家一瞬間就想起童年熟悉的回憶。
▲圖片來源／神奇寶貝百科
1964開幕的讀賣樂園是目前東京境內面積最大的遊樂園，從新宿搭車約35分鐘即可抵達，由於位在近郊的多摩地區與神奈川縣交界處，所以未來「寶可夢關都主題樂園」誕生後，也將會被美麗的自然風景所圍繞。其實過去寶可夢公司就曾和讀賣樂園合作推出戶外冒險遊戲「Pokémon WONDER（ポケモンワンダー）」，因此也有網友認為「寶可夢關都主題樂園」也會結合在地生態，打造出一系列自然冒險系的活動設施。
▲圖片來源／株式会社ポケモン
寶可夢公司在新聞稿當中也表示，非常期待這個大型樂園能夠讓來自世界各地的寶可夢粉絲齊聚一堂，在被優美環境包圍之下，共同超越國家和語言的障礙，沉浸在寶可夢設施所帶來的樂趣當中。雖然目前對外公布資訊不多，但消息一出已經讓全球各地的寶可夢大師相當興奮，未來到東京旅遊時，又多了一個可以朝聖的精華地點。
▲圖為寶可夢相關活動資料照，非寶可夢關都主題樂園現場照。圖片來源／ポケモンワールドチャンピオンシップス2023
寶可夢大師準備尖叫了！日本「寶可夢關都主題樂園」宣布插旗東京，以初代遊戲「寶可夢紅綠」為靈感打造，喚醒抓寶大師的童年。
抓寶大師未來又有新的朝聖點了！寶可夢之所以能夠紅遍各個世代，不外乎是皮卡丘與各個人氣角色所帶來的可愛魅力，如今又傳出好消息，寶可夢公司近日宣布將與日本讀賣樂園合作，預計在讀賣樂園內以寶可夢初代遊戲「寶可夢 紅・綠」出現的地區「關都」為舞台，打造出全新的「寶可夢關都主題樂園」，消息一出讓台日網友都超興奮，紛紛直呼在有生之年竟然可以親眼看見童年回憶殺被還原到現實生活中。
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