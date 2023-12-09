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挑戰最高CP值福袋！日本Mister Donut「寶可夢福袋2024」驚喜大放送，「皮卡丘手帳本、寶可夢浴巾」全要搶，加碼再換50個海量甜甜圈。

2023-12-09 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：ダスキン 人氣：924
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編輯 林奕如

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寶可夢甜甜圈福袋沒搶到真的會嘔！每到接近年末的腳步，日本各大品牌都會紛紛推出物超所值的驚喜福袋，不僅日本人虎視眈眈，不少台灣人透過代購也想搶到！深受台日民眾喜愛的國民甜甜圈「Mister Donut」今年同樣攜手寶可夢，將從12月26日起販售一系列共3款可愛又實用的生活用品福袋，同時還會附上海量甜甜圈的優惠券，絕對是每年一定要入手的熱門福袋之一。

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▲圖片來源／ダスキン

隨著2023年即將結束，日本Mister Donut與精靈寶可夢合作也邁入第6個年頭，無論是平常不定時推出的寶可夢造型甜甜圈，或是每年年底的驚喜福袋，只要一推出就會立刻被民眾快速瘋搶。預計在2023年12月26日在日本門市販售的「Misdo福袋2024」，延續今年手遊「Pokémon Sleep」席捲世界各地的旋風，將會以「放鬆休息」為主題，推出皮卡丘、卡比獸、呆火鱷、黏黏寶、沼王為主角的超療癒周邊，由於數量相當有限，手速夠快才不會與這些可愛的寶可夢小物擦肩而過。
▲圖片來源／ダスキン

「Misdo福袋2024」分別為2,400日圓、3,600日圓、5,900日圓共3種價格，與以往一樣分別附贈20、30、50張甜甜圈兌換券，一張券能兌換一個187日圓以下的甜甜圈，只要使用智慧型手機登入Mister Donut的APP並輸入甜甜圈交換券資訊，即可立即使用手機兌換，甚至還能與親友共享，便利性十足。
▲圖片來源／ダスキン

而寶可夢粉絲最關心的周邊，則是有相當實用的寶可夢2WAY購物袋、2024年曆、記事本、手帳本、收納包、密封袋、浴巾等，CP值依然超級高，但隨著價格不一樣，內容物也會有所不同，如果想要全部收集，最好的方法就是直接入手5,900日圓這款福袋，就能把所有可愛的寶可夢周邊全部包套收藏起來了。
▲圖片來源／ダスキン


 

寶可夢Misdo福袋2024

販售期間：2023年12月26日起，售完為止
販售地點：日本各大 Mister Donut店鋪（部分店舖除外）
價格：2,400日圓、3,600日圓、5,900日圓

本文圖片版權／©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
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