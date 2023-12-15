不意外、但還是很驚訝！Yahoo奇摩購物揭曉今年「網友最愛買熱銷榜」、「網友熱搜話題榜」Top 10榜單，其中在熱銷榜中最讓人不意外、但沒有想到會持續霸榜的居然是「金條」，而最熱搜話題則是兩大重量級旗艦新機「iPhone 15」、「Galaxy S23 Ultra」搶佔冠亞軍。
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Yahoo奇摩購物表示，在高物價時代來臨，儘管金價屢創新高，避險性高的保值黃金仍再度蟬聯熱銷榜首，黃金與稀缺且持續看漲的「鉑金」業績對比去年同期均成長2倍。而可為遊戲、影音串流和與錄影提供更佳體驗的「INTEL 12/13代處理器」，也在3C大促、年末汰換潮下創下好成績，奪下年度熱銷亞軍。
此外，疫後健康意識升，對保健食品需求更為強烈，而消耗快、隨時需補貨的民生用品，也是消費者精省荷包的重點項目，推升保健與大組數的民生用品一舉也在熱銷榜上攻佔5席，包括「亞培安素」、「桂格養氣人蔘」及「白蘭氏雞精」、「衛生紙」等商品皆入榜。
而在網友熱搜方面，蘋果、三星兩大手機巨頭推出旗艦新機「iPhone 15」、「Samsung S23 Ultra」吸睛，席捲熱搜榜奪下冠、亞軍；報復性旅遊潮爆發帶動「行李箱」不僅熱搜衝上第3名，業績也較去年暴風成長；雖年年漲價，經典保值的「Chanel香奈兒包」以及IG人氣「Chloe包」仍是熱搜話題，顯見高物價雖然帶來生活壓力，但民眾更加注重生活品質及體驗，願意花錢犒賞自己。
Yahoo奇摩購物 網友最愛買Top10熱銷榜
1、童樂繪金飾1台兩金條
2、INTEL12/13代處理器
3、亞培安素
4、SonyPS5主機GodofWarRagnarök同捆組
5、AppleiPhone14/15
6、Micron美光Crucial桌上型記憶體
7、倍潔雅細緻柔感抽取式衛生紙
8、桂格養氣人蔘
9、白蘭氏雙認證雞精
10、春風柔膚感抽取式衛生紙
Yahoo奇摩 網友熱搜Top10話題榜
1、iPhone 15
2、S23 Ultra
3、行李箱
4、大同電鍋
5、電動機車
6、Chanel香奈兒包
7、電動腳踏車
8、美拉德穿搭
9、Chloe包
10、iPad Air 5