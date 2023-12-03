到了年底就是要做一些有深度的民調，不只是國人可以回顧一下2023年的趨勢，也可以為自己2024年做規劃，這一次預訂平台Klook公布多項2023年度民調榜單，有「海外熱門目的地Top 10」、「海外體驗行程Top 10」、「海外景點Top 10」等排行榜。其中日本還是國人的最愛，橫掃多個榜單前三名，不僅東京和大阪奪得海外目的地前兩名，2019年新開幕的「澀谷SKY觀景臺」更蟬聯兩年拿下海外景點Top 10第一名。



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同時，Klook觀察民調榜單表示，有東京曼谷清邁等熱門目的地的體驗行程和景點首次入圍，看出旅客除了積極回訪過去熟悉的城市以外，也持續在熟悉的城市裡尋找全新玩法。Klook也依據今年搜尋量漲幅預測「2024即將爆紅目的地Top 10」，由韓國全羅北道榮獲第一名，二三名則是日本橫濱和宮津，顯示旅客開始將目光擴散到日韓等周遭國家的二線城市。





而台灣旅客熱愛日本的程度持續居高不下，根據Klook 2023「海外熱門目的地Top 10」榜單，東京大阪佔據一二名，京都奈良、沖繩也擠進前十；「海外景點Top 10」也由位於東京的「澀谷SKY觀景臺」、「SKYTREE晴空塔」、「東京華納兄弟哈利波特影城」包辦前三名；日本橫濱、宮津、宮崎等二線旅遊城市搜尋量在今年也明顯飆升，紛紛入榜「2024年即將爆紅的目的地Top 10」，代表除了東京、大阪等重點大都市，台灣旅客在日本持續越玩越深入，慢慢將焦點放在探索其他周遭地區。





從民調榜單之中也發現，台灣旅客對於高空景觀、美食與在地文化體驗也情有獨鍾，透過Klook 2023「海外景點Top 10」統計，十名中有高達五名都是高空觀景臺，如「澀谷SKY觀景臺」、「香港太平山」、「N首爾塔門票」、「曼谷王權觀景台」等，前往朝聖的人潮依舊無法擋。



不僅如此，讓人大飽口福的「曼谷美食觀光巴士」，以及沈浸於文化洗禮中的「英國巨石陣一日遊」、「巴黎博物館通行證」，甚至是結合喜劇及打擊樂的烹飪表演「韓國首爾亂打秀」等，都在海外體驗行程商品排行榜上有名，看出台灣旅客十足熱愛美食與文化相關體驗。





從海外景點和體驗行程Top 10也能發現，台灣旅客傾向在市區裡買景點門票、走出郊區則搭配一日遊，包含交通接送讓遊玩更有效率，像是「富士山經典路線一日遊」、「北海道旭山動物園一日遊」等，不用事前做功課也能輕鬆抵達目的地。



還有上榜2023「海外熱門目的地Top 10」都是疫情前的旅遊熱區，在跨境旅遊大復甦的今年，台灣旅客仍持續重複造訪這些經典城市，除了回顧過去熟悉的景點外，旅客也積極在熟悉的地區裡尋找更多不同的新玩法，如「曼谷美食觀光巴士」、「香港張保仔號體驗之旅」、「清邁大象生態公園之旅」及今年4月剛開幕的「東京華納兄弟哈利波特影城」皆首次入圍2023年度Top 10。





值得一提的是，隨著亞洲航線的復甦，相較國境剛開放時優先選擇造訪經典城市，如韓國首爾、日本東京大阪、泰國曼谷等，下半年大家開始在周遭國家探索其他小眾目的地，例如韓國的全羅北道，年底的搜尋量較今年初大漲10倍以上，除了具有知名賞櫻賞楓景點、歷史與文化景觀豐富，也是眾多知名韓劇取景地，而因鋼彈而話題十足的日本橫濱、富有天然溫泉的日本宮崎、海島度假勝地越南富國島、與馬來西亞沙巴也紛紛入榜「Klook台灣2024即將爆紅目的地Top 10」 ，預計明年將持續受到台灣旅客青睞。







Klook2023台灣海外目的地Top 10

1、日本 - 東京

2、日本 - 大阪

3、泰國 - 曼谷

4、香港

5、日本 - 京都奈良

6、新加坡

7、韓國 - 首爾

8、日本 - 沖繩

9、法國 - 巴黎

10、韓國 - 釜山

(*2023年1月至10月Klook台灣用戶海外目的地商品預訂量排序)



Klook2023台灣海外體驗行程商品Top 10

1、泰國曼谷水上市場一日遊

2、韓國南怡島一日遊

3、泰國曼谷美食觀光巴士

4、泰國清邁大象生態公園之旅

5、日本富士山經典路線一日遊

6、日本北海道旭山動物園一日遊

7、香港張保仔號體驗之旅

8、荷蘭羊角村一日遊

9、英國巨石陣一日遊

10、法國聖米歇爾山之旅

(*2023年1月至10月Klook台灣用戶預訂海外體驗商品數量排序)



Klook2023台灣海外景點商品Top 10

1、日本東京澀谷SKY觀景臺

2、日本東京SKYTREE晴空塔

3、日本東京華納兄弟哈利波特影城

4、香港太平山

5、韓國N首爾塔

6、新加坡濱海灣花園

7、日本沖繩美麗海水族館

8、泰國曼谷王權 Mahanakhon SkyWalk 觀景台

9、韓國首爾亂打秀

10、法國巴黎博物館通行證

(*2023年1月至10月Klook台灣用戶預訂海外景點商品數量排序、不包含經典主題樂園)



Klook台灣2024即將爆紅目的地Top 10

1、韓國 - 全羅北道

2、日本 - 橫濱

3、日本 - 宮津

4、中國 - 成都市

5、日本 - 宮崎

6、越南 - 富國島

7、馬來西亞 - 沙巴

8、土耳其 - 伊斯坦堡

9、韓國 - 大邱

10、德國 - 柏林

(*2023年第3季對比第1季Klook台灣用戶搜尋海外景點增幅排序)



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