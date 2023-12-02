出國前一定要先做功課，旅遊電商易飛網為了了解國人在疫後對於出國旅遊的需求，特別進行了「國境解封週年旅遊大調查」活動，透過網路民調發現到，從族群比例分布、旅遊型態分析、首選旅遊目的地、旅遊條件考量及影響購買主要因素進行調查，並從調查之中，發現到國人最常查詢的5大關鍵字，分別為銀髮族、自由行、日本、深度旅遊及高CP值。
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其中，「銀髮族」是這一次調查中，發現到在近一年出國旅遊兩大族群之中，分別是30至59歲的青壯年旅人與年紀較長者且在享受退休生活的銀髮族。而在更細部分析，無論海內外旅遊，銀髮族其成行意願皆高，顯示銀髮旅遊極具潛力。而年輕的小資族群出遊比例相對較少，又因疫後旅費高漲，出遊多以畢業旅行或蜜月目的居多，對於旅遊支出較為保守。
此外，調查數據顯示，國人疫後出國旅遊型態以自由行佔約七成為最大宗，易飛網董事長周昀生說明，邊境解封後旅客出遊難免憂心疫情，為避免群聚且利於安排行程、將自由度最大化，旅遊型態分布以自由行居多，另一項因素則為疫後旅遊成本高漲，不論機票或團費皆較疫情前提升，能否依自身需求安排經濟實惠的行程內容成為旅人規劃的一大考量。
同時進一步分析旅遊目的地，不論是疫後已出遊亦或是未來規劃將出遊的旅客，皆以日本為首選，其次依序為韓國及越南，易飛網分析，受益於日幣匯率走貶、相近的飲食文化及地理位置，皆是國人赴日旅遊意願居高不下的主因。
並且易飛網表示，疫後出國旅遊型態在疫情下悄然改變，數據顯示，最熱門國人旅遊偏好由「深度旅遊」在疫情催化下躍升第一，其中包含人文古蹟及當地傳統文化體驗，而「新景點及設施」居次，例如各地網紅熱門打卡點或新樂園的設立等，至於「自然生態」則位居第三。
調查亦發現，一部分旅客對於長天數旅遊需求提升，一方面因久違出國，另一方面擔心未來全球疫情再有新變數，故產生「一趟玩久一點」的心態，考量上述條件，可一次橫跨多國且獨特景緻極具優勢的歐洲自然備受青睞。
最後，易飛網指出，疫後影響旅客購買意願以價格為主要因素，特色行程及當地治安則居次。據調查得知，逾五成國人出遊預算集中於2萬至4萬元，顯示旅人追求高CP值旅遊商品之趨勢，再加上近期機票價格高居不下，也讓國人在行程上的規畫更加追求高CP值。
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易飛網國境解封週年旅遊大調查