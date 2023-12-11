京阪神去不膩，但是關西機場幾乎每家餐廳都吃過了，想嘗鮮嗎？日本關西機場聽到你的聲音了！由大阪超人氣餐廳「Kizuna」開發菜單、僅此一家的「飯糰漢堡專賣店 OnigiriBurger」進駐關西國際機場第一航廈囉！OnigiriBurger 選用優質的日本米飯和海苔，搭配各種奢華配料、美味食材以及調味料，打造出濃郁的日式風味！一起來看看菜單！

飯糰漢堡 OnigiriBurger：關西國際機場本店

OnigiriBurger 関西國際機場本店於2023年12月5日在關西國際機場第一航廈新國際線出境區開業，旅客不需要特地繞到入境區喔！店家以米飯和海苔代替漢堡麵包，融合了日本文化和美國文化的，所有菜單均由大阪京橋的超人氣餐廳「KIZUNA（鮓 きずな）」一手開發。其中，OnigiriBurger必點的是神戸牛肩胛肉飯糰漢堡。除此之外，還有厚燒豆腐、蝦天婦羅、照燒雞肉、燒烤牛肉等共10種的菜單可供選擇。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで





神戶牛關西風壽喜燒漢堡

OnigiriBurger的米飯選用了滋賀縣針江地區的優質越光米。越光米的種植地區曾被選為平成名水百選，此水源區的水質乾淨清澈，種出來的米在煮熟以後味道特別甘甜；而海苔則選用了有明海產的品種「有明海2號」，質地爽脆、富含氨基酸和礦物質，香味濃厚。這道品項由使用了秘傳醬汁，將神戶牛和蔬菜一起慢慢燉煮，使神戶牛本身鮮美的滋味充分地融入壽喜燒中，和熱騰騰的白飯和蛋黃是絕配。價格為3,000日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで





武士SAMURAI神戶牛牛排堡

這款是限量供應的限定餐點，名為「武士SAMURAI神戶牛牛排堡」，使用了「神戶牛肩胛牛排」，主打爽口的霜降和紅肉，每天限定販售55個。值得留意的是，「武士SAMURAI神戶牛牛排堡」的秘密調味醬是由京都祇園的名店「肉匠三芳（にくの匠 三芳）」和大阪京橋的名店「KIZUNA」聯手開發的，這可是只此一家的原創牛排醬。店內目前提供「神戶牛」的三種「壽喜燒」口味，包括「武士SAMURAI神戶牛牛排堡」、「神戶牛關西風壽喜燒飯糰漢堡」和「神戶牛 炙燒涮牛排堡」。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで





神戶牛炙燒涮牛排堡

神戶牛細嫩的紅肉在經過「炙燒」的處理以後，牛脂將呈現出更加雅致的甘甜，口感絲滑，咬下以後，肉汁在口中爆開，可以充分品味「神戶牛」本身的鮮美。價格一樣為3,000日圓。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで





鮪魚美乃滋飯糰漢堡

除了較為豪華的口味以外，店家也提供鮪魚美乃滋、原味、嗆辣明太子奶油、自家製油味噌豆皮、辣味照燒雞等較平價的口味，價格500～800日圓不等。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで





鮑魚生海苔粥

除了主餐以外，Onigiri Burger也有粥、味噌湯和可樂餅等附餐。鮑魚生海苔粥由於食材豪華，單點價格為2,000日圓。家常味味噌湯則是200日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで

國產黑毛和牛可樂餅

可樂餅一份300日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで





Party Box

如果旅伴超過5個人的話，建議可以點Party Box來分哦！Party Box價格為4,000日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社おかげさまで





■商店資訊

地址：大阪府泉佐野市泉州空港北1號關西国際機場第1航廈本館2F國際線出發M267區

營業時間：6：30～24：45（最後點餐時間23：45）