晶湯匙泰式主題餐廳及心泰 plus攜手歡慶新春，特推出「泰式除夕外帶年菜」，為年夜飯增添一絲特別的泰國風味。即日起至2024年1月26日，邀您一同共度溫馨團圓時光，在家也能品味精緻的泰國美食。



為了感謝廣大顧客長期以來對晶湯匙泰式主題餐廳及心泰plus的支持，特別推出早鳥優惠，12月31日前預購「泰式除夕外帶年菜」，即可享有9折優惠。此外，預購小幸福團圓餐更可獲得價值1800元的紅包，預購大滿足團圓餐更可獲得3600元的紅包，在品味美味的同時也能享受更多優惠回饋。





兩款適合大小家庭或聚會的年菜套餐，小幸福團圓餐(4-6 人，售價$2888元)，含月亮蝦餅、涼拌海鮮、薑黃烤雞、黃金咖哩雞、泰式原始滷豬腳、冬蔭炒什錦海鮮、蝦醬高麗菜等美味。大滿足團圓餐(6-8 人，售價$5888元)，更豪華地加入青芒鳳梨蝦球、薑黃烤雞拼香烤松阪豬、辣蝦膏炒排骨、瑪莎曼燉羊膝、清蒸檸檬魚、鳳梨炒飯等精緻料理。





此外，為了呈現更多層次的美味選擇，還推出主廚特製春節限定單點，包括梅子乾燒蝦、泰味滷蹄膀、瑪莎曼南瓜牛肉、紅咖哩蝦排、羅望酥炸魚、酥炸酸辣魚等，售價為$530元至$880元不等，每道菜品都是主廚精心烹製，呈現出濃厚的泰國風味。







即日起至2024/1/26日前訂購，就可以在2024年2月9日除夕當天的11:00至16:00的整點取餐，年菜商品均為外帶組合，輕鬆又方便的就可以在家品嚐美味料理。另外，除夕當天內用是不同的菜單喔! 詳情請上官網或粉絲團查詢。



現在，只要透過線上連結https://reurl.cc/4WMeNj，就能輕鬆完成年菜預訂，除了線上預訂外也可以電話訂購喔，更多詳情請上官網:https://rink.cc/wtt8f，瞭解更多活動詳情及餐廳資訊，新春佳節，晶湯匙泰式主題餐廳及心泰plus，期待與您共創美好回憶，一同享受美味的泰國年菜!



分店資訊:

晶湯匙泰式主題餐廳 FB:https://rink.cc/e8cz5

台北SOGO

地址:台北市大安區忠孝東路三段 300 號 10 樓(SOGO 百貨復興館內)

電話:02-8772-5006

台北京站

地址:台北市大同區承德路一段1號4樓(Q square 京站時尚廣場內)

電話:02-2552-6835



心泰Plus FB:https://www.facebook.com/thaiheartplus

地址:新北市新店區中央路159號5樓(Q square 京站時尚廣場-小碧潭店內)

電話:02-8913-6185