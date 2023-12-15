1979年12月12日，南韓民眾一輩子難忘的軍事政變，成了「獨裁總統」全斗煥鐵腕統治的開端，至今仍是每位人民心中難以抹去的創傷。由黃正民、鄭雨盛所主演的電影《12.12：首爾之春》，改編自真實事件，若你是有在關注南韓歷史，「全斗煥」三個字絕對不陌生，編劇與導演高度還原當年的事件原委，挖出記錄本、錄音檔、台詞等，絕對是2023年不可錯過的電影鉅作！

一、改編自真實事件「雙十二政變」，南韓開啟最黑暗的獨裁總統職權時期

《12.12：首爾之春》改編自南韓歷史上真實事件「雙十二政變」，總統朴正熙是南韓史上執政時間最長的國家元首，10月26日中情局長金載圭刺殺身亡後，國民原以為就此開啟「首爾之春」的民主開端，沒想到卻是迎來1212軍事政變，當年仍是陸軍少將的全斗煥並未經過總統同意，扣押陸軍參謀總長暨戒嚴司令鄭昇和。



▲圖片來源／車庫娛樂



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政變成功之後，全斗煥8個月之後把總統崔圭夏替換下來，成了南韓史上最獨裁的總統，後來造成六月民主運動、光州民主運動，在歷史上都是有名的殘忍屠殺學生。本片是首部改編「雙十二政變」的電影，短短上映20天突破700萬觀看人次，韓網留言熱烈「沒能好好被記住的歷史」、「大家都說『一定要看』是有原因的」、「本年度最想推薦的電影」，成為2023年度討論度最高、激起全民共憤的一部作品。



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二、黃晸珉挑戰大反派，激怒南韓全國民眾的名品演技

黃晸珉踏入影壇30年，多半都是出演正義凜然的角色，他憑藉《12.12：首爾之春》突破自身演技，參演歷史上爭議最大的總統「全斗煥」，頂著半禿頭的破格造型，陰險狡詐、殘忍無道的性格看得觀眾氣憤不已，更有民眾氣到在影院外擺上的黃晸珉海報刺上滿滿的洞，還有影迷表示「看完以後心跳數氣到飆高至178」，電影票房上升如此快速，黃晸珉名品演技絕對是大功臣。

有趣的是，《12.12：首爾之春》在韓上映之後，幾位主演跑遍影廳與粉絲見面，只要黃晸珉現身，他都會向觀眾深深一鞠躬：「首先我要先跟觀眾道歉。」另一位演員金義聖也幽默地在IG發文「叛亂軍正在道歉中」，反派成了每位演員之間津津樂道的話題，鄭雨盛參與另一場映後活動時，他則笑虧：「今天沒邀反派來。」



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三、《12.12：首爾之春》片中對應角色大解密。

《12.12：首爾之春》改編自真實事件，每個角色對應到現實生活中皆有對應的人物。黃晸珉飾演的保安司令官全斗煥就是日後的獨裁總統全斗煥。朴海俊飾演的第9師團長盧泰健為盧泰愚，後來於1987年當選韓國第十三任總統。代理總統崔漢圭由資深演員鄭東煥主演，只執政了8個月便被全斗煥趕下台，實則是韓國第十任總統崔圭夏。



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至於鄭雨盛所主演的首都警備司令官李泰信，真身為陸軍少將出身的張泰琓，他於2010年病逝，享年78歲。當年他以單薄的力量對抗全斗煥，因遭到部下的背叛戰敗，電影裡他憤恨痛罵：「叛亂軍傢伙們，你們就在那裡不要動，我現在就開戰車過去，把你們的腦袋所打飛，逆賊！」此為真實台詞。



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四、令人心痛的真相，光化門對峙場面並未真實上演。

鄭雨盛所主演的首都警備司令官李泰信，原型人物為首都警備司令官張泰琓，他上任不到24天便發生雙十二政變，而電影雖是改編真實事件，但其中一幕最浩大的場面「光化門對峙」，事實上，並未真實發生。

張泰琓遭到最信任的下屬與長官背叛，當年並未真正開出戰車，原因有很多，其中之一就是雙方的戰力懸殊過大，甚至被國防部長官勸阻「不要開戰」，當場就解散了張泰琓當時所聚集的兵力，因此他曾寫下悔恨之言：「我上任不到24天，一直相信著我的部隊是我的，從這想法開始就是我的錯覺了。」對於那晚的政變，張泰琓後悔了一輩子，他後來無數次透過節目訪談表示「我最怨恨我自己，沒有全力阻止叛亂均。」



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五、真實人物張泰琓下場淒慘，兒子青年早逝，妻子自殺。

張泰琓被逮捕之後，遭到全斗煥一黨調查，還被軟禁了半年，這期間兒子還是很爭氣地考上了第一學府「首爾大學」，卻青年早逝。1982年，張泰琓兒子某日外出旅遊時突然失蹤，在找到的時候已經是一具冰冷的屍體，因此也有一說傳聞，張泰琓兒子之死與全斗煥有關。

張泰琓丟了官職、沒了兒子，一生都在對抗全斗煥，最終在2010年病逝，而他過世之後，妻子患上嚴重憂鬱症，短短2年內，張妻選擇走上絕路輕生離世。



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六、《12.12：首爾之春》2句台詞超諷刺。

《12.12：首爾之春》片中台詞幾乎是真實呈現，其中也包含了許多導演的巧思，反諷全斗煥政權。其中一幕，一位記者堵訪全斗光「我們社會民主化好像出現了許多變化，您怎麼認為」，他氣憤地回覆：「你是哪家記者？大韓民國至今到現在不是民主主義社會嗎？」他後來因「鐵腕統治」而聞名，從他嘴裡講出「民主」兩個字，格外諷刺。



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全斗光在電影裡向壹會成員宣言：「失敗的話是叛亂，成功的話就是革命了！」而他最後確實贏得了這場政變，但至今他們還是被人們認為是引起叛亂的動亂者，全斗光、盧泰愚後來卸任總統後，分別為了光州事變等事件付出代價，分別被判刑無期徒刑與17年有期徒刑。



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