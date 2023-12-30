玥老師在 Walker 占星讓你遠離麻煩事，金牛座固執己見壞好事，水瓶座輕信謠言搞烏龍，摩羯座座小人出招多防備。



牡羊座：關心伴侶，經營家庭

整體運勢. ★★☆☆☆

愛情運勢. ★★☆☆☆

金錢運勢. ★★☆☆☆

事業運勢. ★★☆☆☆

本週運勢在家庭方面容易遇到煩心的問題，本身除了為工作忙碌之外，還需要花時間去關心身邊的家人跟伴侶，如此一來讓你身心俱疲，脾氣也跟著暴躁起來，記得給自己放空一下，有穩定的心情才有更多能量幫助更多人。







金牛座：不帶成見，有利合作

整體運勢. ★★☆☆☆

愛情運勢. ★★☆☆☆

金錢運勢. ★★★☆☆

事業運勢. ★★★☆☆

新的一週運勢略有不足，與人溝通時、需要先調整心態，用客觀的角度看待事情，讓你重新了解他人，才能促進彼此之間的合作。工作表現普通，這段時間，打好人際關係會是你在職場上重要的課題。







雙子座：坦承相待，減少猜忌

整體運勢. ★★☆☆☆

愛情運勢. ★☆☆☆☆

金錢運勢. ★★★☆☆

事業運勢. ★★☆☆☆

本週運勢在感情方面容易有突發狀況，在做任何決定之前，都請再三考慮，尤其是站在伴侶的角度，遇到問題別以為隨便說個理由就能呼嚨過去，真的犯錯記得跟對方坦白，以減少雙方的猜忌。







巨蟹座：換個說法，達成共識

整體運勢. ★★★★★

愛情運勢. ★★★★★

金錢運勢. ★★★★☆

事業運勢. ★★★★★

新的一週運勢亮眼，人際互動良好，請你鼓起勇氣卸下身上的保護殼，工作方面很適合主動出擊，用投其所好的溝通方式，讓你與團隊合作更順利，另外善用時間去嘗試新的事物，更增加自己的專業能力。







獅子座：粗心大意，小有破財

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢. ★★☆☆☆

本週運勢在及格邊緣，工作上容易有粗心大意的狀況，就算是熟悉的業務內容，也需要多檢查幾次，預防有錯誤影響工作進度。這陣子的金錢運不佳，破財的機率提高，出門在外隨身注意自己的貴重物品。







處女座：照顧伴侶，享受生活

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週在感情的部分有不錯的進展，細心的你一定可以發現伴侶的需求，貼心的照顧對方，讓你們的感情更穩固。這段時間暫時放下工作的壓力，安排旅遊散心，充實心靈的力量讓你有更多的原動力。







天秤座：工作運佳，努力表現

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢活躍，工作上努力表現自己，別擔心競爭激烈，即使遇到棘手的問題，只要將危機當成轉機，就能把握機會脫穎而出。金錢運中上，多跟專業人士交流，增加你的投資報酬率。感情緣分尚可，記得多關心伴侶。







天蠍座：投資失利，保守估計

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢不佳，凡事請走保守路線，尤其是跟錢相關的事情，入袋為安，減少高風險的項目，別讓自己的辛苦錢去冒險。工作方面需要放慢腳步，先觀望主管的想法，跟著團體執行最保險。







射手座：勇敢追愛，不再曖昧

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢的感情緣分佳，對於愛情很有想法的你，這時候請坦承面對自己的內心，不用在曖昧裡掙扎，為愛勇敢一次。工作步入正軌，跟共事的夥伴互相支援，能更有效率的完成任務，金錢運一般，少做發財夢。







摩羯座：小人出招，謹慎處理

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，因為周遭容易有小人出沒，所以需要拿出你老謀深算的智慧，不管是工作方面的合作，還是朋友之間的往來都需要多觀察細節，才能了解對方真正的想法，記得預留備案就不會受人牽制。







水瓶座：聽信謠言，大搞烏龍

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，個性習慣我行我素的你，容易厭倦逢場作戲的風格，想要深入跟人互動也比較困難，因此無法通盤了解事情，聽到謠言跟風聲先不急著激動或是表態，親自查證，可以讓你避免他人利用，減少被借刀殺人的風險。







雙魚座：轉換跑道，銜接順利

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週轉換運勢強，用正面的態度迎接變動的磁場，練習順著局勢發展，將會讓你省下許多心力，想要換工作跟搬家的朋友，很適合利用這段時間做規劃，多跟朋友請教，有機會遇到職場上的伯樂。



感謝過去一年的一切，用樂觀的心迎接未知的事物，讓我們擁有新年新氣象。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。