小七美食再進化！7-ELEVEN鮮食系列「星級饗宴」與知名飯店、餐廳聯名掀起話題，這次星級饗宴特別攜手「涵碧美饌」，把涵碧樓酒店的風格搬進小七，在超商就能吃到「御膳美齡粥、紹興東坡肉飯糰」等5款美食，走進小七就能吃到專屬日月潭的私房美食。



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7-ELEVEN鮮食品牌「星級饗宴」即日起聯名「涵碧美饌」，推出5款限定新品，包含南京涵碧樓「御膳美齡粥」是經典必吃早餐，以豆漿、冰糖熬煮出清甜香氣，早餐也推薦「紹興東坡肉飯糰」，以湖光軒秘方熬煮入口即化的東坡肉，另一款「馥郁紅茶葡萄軟歐」也適合早餐開吃，是以日月潭在地特產阿薩姆紅茶，結合紅酒麵糰低溫發酵，並且加入葡萄乾、蔓越莓及核桃增添口感。







本次聯名必吃還有「川辣水煮魚燴飯」，由湖光軒主廚以多種中藥熬煮麻辣湯底，搭配紅油爆香鮮嫩魚片，辣辣控要吃。如果不吃辣，也可以嚐鮮新品「橙汁排骨」，使用紹興酒醃製無骨豬肉，炸完搭配橙汁醬、芝麻增添香氣，讓人越吃越涮嘴。





配合新品上市，還有APP優惠可以省省吃，在OPEN POINT APP買「涵碧美饌」系列，可享OPEN POINT 1點+金省10元優惠，任2件回饋20點數。不只有5款「涵碧美饌」聯名新品，這次7-ELEVEN門市也推出知名港點「點點心」限定新品，「金沙奶皇包、黑糖芝麻包、港奶雙色饅頭」，3款口味都印上「豬仔」烙印更可愛。



7-ELEVEN「涵碧美饌」新品推薦

涵碧美饌-紹興東坡肉：59元

涵碧美饌-川辣水煮魚燴飯：109元

涵碧美饌-御膳美齡粥：69元

涵碧美饌-橙汁排骨：69元

涵碧美饌-馥郁紅茶葡萄軟歐：45元



7-ELEVEN「涵碧美饌」APP優惠

活動期間：即日起至2024/01/09

活動內容：於OPEN POINT APP購買涵碧美饌系列商品，可享OPEN POINT 1點+金省10元優惠，任2件回饋20點OPEN POINT點(優惠不合併計算)。



7-ELEVEN「點點心」新品推薦

點點心-金沙奶皇包：30元

點點心-黑糖芝麻包：25元

點點心-港奶雙色饅頭：25元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。