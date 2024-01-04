屏東海景，邊看邊放空超Chill！台灣最南端的屏東，是享受大片海景的度假熱點之一，看海、吃下午茶、拍美照，就是許多人的夢幻行程。這次窩客島整理出7間「屏東海景咖啡廳」口袋清單，一次擁有南洋風沙灘打卡點、日系秘境海景咖啡廳，讓你去一趟屏東，就成為海景富翁。







屏東海景咖啡廳推薦：別有洞天咖啡館

窩客 小詠 說：

竹造茅草屋造型有南洋氣息，坐著躺椅、點杯飲品、吹著海風、望著大海，悠閒的氛圍彷彿就像在峇里島度假一樣...<全文介紹>



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#別有洞天咖啡館

地址：屏東縣枋山鄉南和路80號

電話：08-876-1837







屏東海景咖啡廳推薦：枋寮椰們海景餐廳Pi coconut

窩客 敦小蓮 說：

椰們海景餐廳Pi coconut頂樓也不開放營業，但可以上來拍攝，頂樓上沒有任何的遮蔽物，也沒有拍照拍到活在自己世界的網美，空無一人的好處就是隨便拍...<全文介紹>



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#枋寮椰們海景餐廳Pi coconut

地址：屏東縣枋寮鄉沿海路17-1號

電話：08-8780123





屏東海景咖啡廳推薦：咖啡朗/珈琲朗 coffee lounge

窩客 Malu 說：

咖啡朗最棒的就是這個無敵海景了！店後院緊鄰著海堤，超美的大海絕對是加分加到滿，如果天氣稍涼一點，坐在這裡喝咖啡才是一大享受阿！...<全文介紹>



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#咖啡朗/珈琲朗 coffee lounge

地址：屏東縣枋山鄉枋山路15號







屏東海景咖啡廳推薦：草地餐桌實驗室

窩客 Ann‧榜哥‧生活事務所 說：

戶外大草皮上也設置了不少涼椅可以在這休憩，這天也看到不少人拎著飲料坐到戶外區吹風看海，一整個就超級愜意舒適。當然也不能錯過稻草捲，在這拍照打卡最棒了，有綠草地、大海、地中海白色房子，怎麼拍都怎麼美...<全文介紹>



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#草地餐桌實驗室

地址：屏東縣滿州鄉興海路33號

電話：0975-525038







屏東海景咖啡廳推薦：海龜咖啡 SeaTurtle Cafe

窩客 jacklsy 說：

希望有一天,不再只是來這裡喝咖啡而已，而是能夠坐在二樓民宿的陽台，看著大海，聽著海聲，悠閒的讓思緒迷路一整個清晨或傍晚。這就是人生啊.........<全文介紹>



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#海龜咖啡 SeaTurtle Cafe

地址：屏東縣恆春鎮山海里萬里路18-3號

電話：08-886-9866







屏東海景咖啡廳推薦：海上教堂咖啡

窩客 大海愛上藍天 說：

除了可以欣賞大鵬灣海上風光，還有不定期游艇呼嘯而過，西班牙式的建築充滿異國風情，光外型就超好拍了，走進去更是別有洞天，讓人驚艷，室內空間挑高寬敞舒適，清水模建築，圓形拱門，彷彿來到中古世紀教堂超有異國風...<全文介紹>



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#海上教堂咖啡

地址：屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號

電話：0966-883-827







​​​​​​​屏東海景咖啡廳推薦：逅灣咖啡

窩客 靜怡＆大顆呆 說：

逅灣咖啡 Hou Wan，純白建築與大海緊鄰，在咖啡廳內喝著咖啡捕捉窗外美麗海景舒心且療癒，喝完咖啡還可以至沙灘上漫步，傍晚時分更有浪漫夕陽美景相伴...<全文介紹>



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#逅灣咖啡

地址：屏東縣車城鄉後灣路126-12號

電話：0963-041-349



