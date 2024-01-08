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東京車站「ecute」&「GRANSTA」首度舉行紅豆甜點嘉年華，從經典到創新，給你滿滿幸福感的紅豆餡甜點。

2024-01-08 文字：特派員 Trish 圖片：JR-Cross 人氣：256
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特派員 Trish

特派員 Trish

喜歡紅豆甜點的吃貨們有福了！東京車站內的商業設施「ecute東京」及「GRANSTA東京」首度舉行紅豆甜點嘉年華「王道、進化系都是滿滿紅豆餡、滿滿幸福感」，匯集了各式紅豆餡甜點，從經典到創新一次網羅！

紅豆甜點嘉年華就在東京車站「ecute東京」及「GRANSTA東京」

不管是經典和菓子、酥脆的最中餅、鬆軟的銅鑼燒中都能見到紅豆餡的身影，可說是日本代表性的和風甜點之一！除了常見於傳統的甜點外，越來越多西式糕點也加入了紅豆餡，打造日西合璧的創新滋味，刺激饕客的味蕾！現在東京車站的「ecute東京」及「GRANSTA東京」更以紅豆餡為主題，首次舉行紅豆甜點嘉年華，不同型態的紅豆餡甜點大集合，滿滿幸福滋味錯過可惜！

▲圖片來源／JR-Cross

 

草莓X紅豆餡Ｘ丹麥麵包！打造多層次口感

東京著名烘焙坊「THE STANDARD BAKERS TOKYO」推出的「草莓紅豆餡丹麥麵包
（いちごとあんこのデニッシュ）」，在酥脆的丹麥麵包上擠上了香氣濃郁的十勝紅豆製成的綿密餡料，最上頭放上栃木縣產的新鮮草莓，吸睛度十足！

▲圖片來源／JR-Cross

 

抹茶紅豆餡X白巧克力共譜高雅新滋味

來自紐約咖啡食品館的DEAN & DELUCA的「抹茶紅豆餡白巧克力三明治（抹茶あんとホワイトチョコのサンド）」也備受注目。在口感紮實的麵包中夾有抹茶紅豆餡及白巧克力，再撒上帶有酸味的覆盆子，味道清新高雅。

▲圖片來源／JR-Cross

 

用料不手軟！餡蜜風聖代奢華登場

百年老舖「京橋千疋屋」推出的「餡蜜風聖代（あんみつ風パフェ）」以西洋梨風味香草奶油、草莓奶油和抹茶海綿蛋糕層層堆疊，形成聖代基底，上方鋪上紅豆餡、杏桃、鳳梨、櫻桃等配料妝點。

▲圖片來源／JR-Cross

 

日西合璧！草莓大福變身三明治

由水果三明治專賣店「PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン」推出的「草莓奶油起司大福（いちごクリームチーズ大福）」融合了小倉紅豆餡、草莓、生奶油、求肥等大福材料，夾入吐司中，以前所未有的方式結合了不同的食材，打造創新三明治！

▲圖片來源／JR-Cross


■活動資訊
活動名稱：「王道も、進化系も。あんこだらけ。しあわせだらけ。」
活動日期：2024年1月11日～2月14日
地點：ecute東京(東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅1F 構内 新幹線南乗換口前)、GRANSTA東京(東京都千代田区丸の内1-9-1)

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