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長輩、長官一定會愛！金高「緞金龍2024新春特仕金」可以喝的紅包酒，金光閃閃展財氣、運勢爆棚順到「金」滿意。

2024-01-10 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：黑松 人氣：748
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編輯 李維唐

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這一瓶老闆一定會喜歡、這個禮盒長官一定會滿意！黑松與金門酒廠聯手推出「可以喝的紅包酒」超強運新春酒款「緞金龍2024新春特仕金」，以招財金再加上「恭喜發財」丹紅大字，打造喜氣滿盈的紅包酒。將祥龍年好運集大成，直接化身開春最福氣紅包，送禮或收藏都能讓 2024年運勢順到令人「金」滿意。
2024金門高粱「緞金龍2024新春特仕金」限定新品

金門酒廠2024年推出全新限定招財金瓶的「緞金龍2024新春特仕金」，外型以金色質感霧面烤漆，加上丹紅顯眼的「恭喜發財」四字，如同具春節喜慶好寓意的正紅色與帶財金的「雙色紅包」，包裹住誠摯的新年祝福，帶來濃厚的招財喜氣意涵，絕對是在祥龍年新春最體面又應景的贈禮首選。
2024金門高粱「緞金龍2024新春特仕金」限定新品

2024「緞金龍2024新春特仕金」不只外型設計喜氣滿盈、大方討喜，酒體經過釀酒師的巧手調和，完美分布的酯花能夠快速包覆味蕾，入口瞬間感受綿甜清新的花果香於味蕾綻放，柔順如緞，尾韻保留高粱獨有的醇厚榖糧香氣，烈酒新手也能輕易入口，更適合擺在年節餐桌佐餐開胃！俗話說「順口酒氣添財氣」，一口飲下醇順的「緞金龍2024新春特仕金」更象徵著新的一年財氣、運勢定能平順走大運。
2024金門高粱「緞金龍2024新春特仕金」限定新品






 

2024金門高粱「緞金龍2024新春特仕金」限定新品

預購日期：即日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購
開賣日期：1/11 起全台各地區酒類專賣店陸續開賣；1/12 起金酒公司在台指定直營門市（台北／桃園／台中／高雄店）可洽詢購買。建議售價700元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。
官方網站：https://m.me/58KKLfans?ref=NEWS01
FB粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans

 

 

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金高 金門高粱 58度金門高粱酒 紅包酒
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