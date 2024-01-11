日本演藝圈自2024年開始以來喜事不斷，沒想到在1月11日當天，KinKi Kids的堂本剛也宣布與偶像團體桃色幸運草Z的隊長「百田夏菜子」邁入婚姻，由於堂本剛出道以來緋聞甚少，加上他與百田夏菜子過去也看不出有明顯的交往跡象，因此消息一出震驚所有粉絲，在送上祝福的同時也在短時間內引起相當大的熱議。
▲圖片來源／IG@kanakomomota_official、IG@tsuyoshi.d.endrecheri.24h.funk
現年44歲的KinKi Kids成員堂本剛，出道已經將近40年，他與隊友堂本光一都是不少哈日族在少女時期最愛的偶像，而兩人的共同特點就是花邊新聞甚少，堂本剛最多也是在早年曾與演員山口紗彌加傳出緋聞，但後來也都不了了之，加上兩人的年紀刀已超過40歲，有不少粉絲幾乎都認為堂本剛與堂本光一或許這輩子並不是這麼嚮往婚姻。
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沒想到就在2024年1月11日當天中午，堂本剛與桃色幸運草Z的隊長「百田夏菜子」，無預警共同聯名發表書面聲明，表示「堂本剛與百田夏菜子已經結婚了，在此特別向各界報告。我們希望世界和平、並滿懷感激的心，想要珍惜每一天的生活，同時也祈禱大家的心靈平靜。」
▲圖片來源／IG@tsuyoshi.d.endrecheri.24h.funk、IG@kanakomomota_official
百田夏菜子現年29歲，與1979年出生的堂本剛相差15歲，由於過去與堂本剛未曾傳出緋聞，因此各界推測應該是因為多次現身在堂本剛主持的節目「新堂本兄弟」，久而久之才擦出火花。還有粉絲查詢到百田夏菜子第一次出現在節目是2012年2月5日，錄影時間為2011年的12月份，追溯起來其實10多年前兩人就已經認識了。
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日本演藝圈自2024年開始以來喜事不斷，沒想到在1月11日當天，KinKi Kids的堂本剛也宣布與偶像團體桃色幸運草Z的隊長「百田夏菜子」邁入婚姻，由於堂本剛出道以來緋聞甚少，加上他與百田夏菜子過去也看不出有明顯的交往跡象，因此消息一出震驚所有粉絲，在送上祝福的同時也在短時間內引起相當大的熱議。