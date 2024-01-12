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手帳迷、文具控必訪！「文具嘉年華2024」日本LoFt登場，獨家新品&超強聯名文具等你來挖寶。

2024-01-12 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ロフト 人氣：272
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特派員 Trish

特派員 Trish

日本文具的魅力無法擋！不管是實用性，或是外觀設計都深深吸引消費者的心，常常令文具控在書局大爆買，滿載而歸。現在文青們最愛的日本質感生活雜貨品牌LoFt於2024年1月13日在日本全國LoFT舉行「文具嘉年華2024」。眾多文具品牌一次網羅，喜愛質感文具的讀者們荷包準備失血了！

文具控失心瘋的「文具嘉年華2024」日本全國LoFt登場

在日本街頭，一望見黃底黑色的鮮明招牌「LoFt」，就令喜愛文具、質感好物的旅人忍不住走進裡頭，採購一番了！日本質感生活雜貨品牌「LoFt」，從文具用品到生活雜貨都兼具美觀與實用性。本次更匯聚了備受歡迎的文具品牌，推出「文具嘉年華2024」共襄盛舉，今年主題為「我喜歡的東西」，蒐集了甜點、復古及花朵等關鍵詞彙，提供各式各樣不同款式的文具用品、生活雜貨等。

▲圖片來源／株式会社ロフト

其中由Mary's Chocolate和老字號紙製品公司「古川紙工」合作推出的「2024年Mary's Chocolate雜貨」為LoFt獨家限定，推出了以「跳跳糖巧克力」為主題的30種文具雜貨。

▲圖片來源／株式会社ロフト

▲圖片來源／株式会社ロフト

還有來自日本有懷舊和復古風格的文具品牌「きしかん文具」也在Loft推出新品，以一個虛構的商店為靈感，結合懷舊的標誌與字體，讓整個商品都洋溢著濃厚的復古氛圍，為其增添非凡魅力。

▲圖片來源／株式会社ロフト

來自京都的紡織品品牌「SOU・SOU」也與日本著名的文具大廠KOKUYO 合作，推出數款吸睛筆記本、文具。還有適合少女的禮品首選，花卉主題雜貨品牌「花曆」推出的新品，以風信子、非洲菊等12種花卉為圖案，款式清新。

▲圖片來源／株式会社ロフト

▲圖片來源／株式会社ロフト




■活動資訊
活動資訊：文具嘉年華2024（文房具の会 2024）
活動日期：2024年1月13日～3月8日
地點：日本全國各大LoFt

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#嘉年華
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