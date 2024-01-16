日本有許多必逛的連鎖百元商店，大創、Can do、Seria等都不容錯過，除了百元商店以外，三百元商店的3 Coins、Thank You Mart也是許多人購物的必逛商店。Flying Tiger Copenhagen百元商店雖然不是日本在地品牌，但是在日本深耕多年，也因為結合歐式風格，而深受日本消費者的喜愛。來自丹麥的Flying Tiger Copenhagen 宣布，將在2024年的情人節和全球有700家分店的海鮮餐廳「Red Lobster」聯名，推出名為「Hot Mocha♡Semilove Lobster」的情人節特餐！

Flying Tiger Copenhagen×Red Lobster聯名

Red Lobster1968年在美國創辦，並於1982年正式登陸日本，是知名的海鮮連鎖餐廳。Red Lobster的招牌是鮮活龍蝦、牡蠣、螃蟹和蝦。此外，店內也提供美式餐廳一定少不了的牛排、披薩、義大利麵和海鮮炒飯等。至於Flying Tiger Copenhagen則是於2012年7月開設首間店鋪，更是歐洲以外的首家分店。如果沒飛過歐洲，飛到日本有機會的話就一定要朝聖！本次的聯名重點是甜點杯「L♡VESTER」，餐點本身是源自於丹麥等北歐地區的傳統點心「Semla」。



▲圖片來源／レッドロブスタージャパン株式会社





L♡VESTER

本次的聯名餐點名為Hot Mocha ♡ Semla Lobster。價格為含稅715日圓。整體飄散著豆蔻香氣，飲料部分為摩卡咖啡，上面搭配鮮奶油、焦糖冰淇淋和草莓，風味甜蜜、外觀可愛。Semla是北歐的傳統甜點，類似奶油餐包和泡芙，製作方法為在甜麵團之間夾滿鮮奶油，在當地是春季的象徵。這項餐點已經於2024年1月10日在日本全16家Red Lobster的分店上市。要注意的是，甲府店、須磨海濱公園店、環球城市步行區店、豪斯天空之城店以及沖繩北谷店都不提供這項餐點。聯名餐點使用的餐具則可以在Flying Tiger Copenhagen入手。以下為各位整理了交通易達性較高的分店。



▲圖片來源／レッドロブスタージャパン株式会社



■分店資訊

分店名稱：東京御台場店

地址：港區台場1-7-1 アクアシティー6F

預約網址





龍蝦造型馬克杯（マグロブスター）

2024年1月5日起，全日本的Flying Tiger都推出了以龍蝦為主題的16種情人節商品。「Hot Mocha ♡ Semla Lobster」餐點的馬克杯和餐巾紙特別具有收藏價值！由於手柄位於雙側，因此不論從哪一邊都能拿取，可愛又方便。價格715日圓（含稅）。



▲圖片來源／レッドロブスタージャパン株式会社





紙餐巾（16張裝）（ペーパーナプキン）

餐巾紙採用了以龍蝦和愛心交替排列的可愛設計。不僅適用於情人節，也可在日常用餐中使用，當然也很適合野餐、派對、慶生、親朋好友聚會等場合。價格220日圓（含稅）。



▲圖片來源／レッドロブスタージャパン株式会社