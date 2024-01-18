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血拚逛累了來這裡喝咖啡，車站連鎖咖啡廳首選Pronto，推出2024年冬季限定蜜柑冷熱飲系列。

2024-01-18 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社プロントコーポレーション 人氣：248
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特派員 Trish

特派員 Trish

去日本自助如果不自駕，一定會經過電車站。電車站附近通常都有連鎖咖啡店，比如Tully’s Cafe、客美多等等。Pronto也常常進駐電車站，或是位在和電車站直通的百貨公司、地下街。如果你2024年過年準備飛日本，購物之餘也不要錯過Pronto以愛媛蜜柑為主要材料的的冬季限定蜜柑系列！

Pronto 冬季蜜柑系列

自2024年1月16日起，全日本的PRONTO連鎖店都將推出3款全新飲品以及蛋糕。商品從左至右分別是「愛媛瀨戶橘冰巧克力拿鐵（愛媛せとかのアイスショコララテ）」、「愛媛瀨戶橘熱巧克力拿鐵（愛媛せとかのショコララテ）」、「蜜柑巧克力德式蛋糕（オレンジショコラトルテ）」、「愛媛瀨戶橘果茶（愛媛せとかティー）」。本次推出的新飲料中使用了愛媛縣出產的「瀨戶橘」，由Pronto再獨家製作為愛媛瀨戶橘果醬，融合在新商品中。

▲圖片來源／株式会社プロントコーポレーション

 

愛媛瀨戶橘冰巧克力拿鐵

R大小的價格為649日圓。這杯飲料結合了愛媛瀨戶橘果醬和濃郁的巧克力牛奶，除此之外還加了鮮奶油、可可豆脆片，巧克力的苦澀風味以及水果的甜美酸味融合得恰到好處，一喝口中就充滿層次感。

▲圖片來源／株式会社プロントコーポレーション

 

愛媛瀨戶橘熱巧克力拿鐵

熱巧克力拿鐵R杯為473日圓、L杯為561日圓。這款飲料將濃郁的愛媛瀨戶橘果醬加入濃郁的巧克力中，打造甜而不膩的香氣，非常適合在寒冷的早晨來一杯。

▲圖片來源／株式会社プロントコーポレーション

 

愛媛瀨戶橘果茶

L杯為539日圓。這款飲料以大吉嶺紅茶為基底，加入愛媛瀨戶橘果醬，平衡紅茶先天的些微苦味。愛媛瀨戶橘果茶特別適合搭配甜點，推薦在下午茶時間品嚐。

▲圖片來源／株式会社プロントコーポレーション

 

蜜柑巧克力德式蛋糕

德式蛋糕定價為594日圓。德式蛋糕外型看起來類似黑森林蛋糕，但主要使用的材料是愛媛瀨戶橘。瀨戶橘的酸味和香甜的巧克力搭在一起，還原了經典的奧地利Sachertorte風味，令人忍不住想要一口接著一口。以上商品都是季節限定，記得經過就進去點一杯，以免完售而錯過哦！

▲圖片來源／株式会社プロントコーポレーション

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