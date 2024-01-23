只要到了三節、就是秘書處、行政部最頭疼的時候，到底要幫老闆選什麼禮、送什麼禮，才不會失禮。王德傳茶莊一直是最安全、也是最有心意的送禮首選之一。今年，王德傳茶莊一本初心，持續以人親土親、敬天做茶的態度，專注呈現茶本質，打造「春好．如初」系列2024新春茶禮，堪稱老闆、客戶都會喜歡的「行家級」春節禮盒。
推薦閱讀：威士忌禮盒7選！2024龍年必收藏威士忌禮盒大公開，人頭馬、格蘭菲迪、歐肯、KIRIN，龍年送禮一定有面子。
王德傳茶莊「春好．如初」系列新春茶禮共有兩大類，分別是代表臺灣的烏龍茶與首次推出的年份普洱禮盒組。烏龍茶系列有「如藝禮盒」、「如喜禮盒」、「如初禮盒」、「如欣禮盒」。「如藝禮盒」內有臺灣高山茶系列茶品與仿古手工錫製茶則，是致贈給品味生活者的不二選擇。
「如喜禮盒」則選用嚴選阿里山烏龍和凍頂烏龍搭配，適合年節聚會闔家品飲。而「如初禮盒」則致敬臺灣製茶工藝的豐美，提供兩款廣受歡迎的茶品北埔東方美人及2018紅水烏龍，供茶友選擇。入門款「如欣禮盒」由清香型烏龍帶領茶友一窺製茶人敬天製茶的精神。
此外，首次打造的德傳普洱新春禮盒，敬獻給愛茶如癡的行家，特別選擇德傳普洱的起源地「臨滄產區」，以古茶樹來製作綠製普洱（德傳春蕊）和黑製普洱兩款茶禮。食材與口感全新升級的古樹紅茶牛軋糖，選用香氣馥郁的古樹紅茶，將茶葉原葉慢磨成茶粉，再加入蔓越莓果乾和堅果之王夏威夷果仁，製成一顆顆結合茶韻與奶香的牛軋糖，吃得出「法式甜點風」般的軟滑不甜膩，是佳節聚會上老少咸宜的茶食。
王德傳茶莊 2024 春好．如初 系列 如藝禮盒
大禹嶺高山烏龍 150g、嚴選阿里山烏龍150g、仿古手工錫製茶則(附布套) —定價$6,320／新春價$5,580
阿里山烏龍 150g、北埔東方美人50g、仿古手工錫製茶則(附布套) —定價$4,240／新春價$3,980
王德傳茶莊 2024 如喜禮盒
嚴選阿里山烏龍 150g．凍頂烏龍150g —定價$3,300／新春價$2,980
王德傳茶莊 2024 如初禮盒
阿里山烏龍120g．2018紅水烏龍120g—定價$2,410／新春價$2,180
北埔東方美人40g．金萱烏龍120g—定價$1,640／新春價$1,580
王德傳茶莊 2024 如欣禮盒
阿里山金萱烏龍100g．特焙清香烏龍100g—定價$1,360／新春價$1,280
四季烏龍100g．金萱烏龍100g—定價$1,030／新春價$980
王德傳茶莊 2024 普洱禮盒 臨滄春蕊
五年期春蕊—2018臨滄春蕊茶餅357g禮盒—定價$7,900／新春價$7,680
十年期春蕊—2013臨滄春蕊茶餅357g禮盒—定價$18,900／新春價$16,980
十五年期春蕊—2008臨滄春蕊茶餅357g禮盒—定價$35,200／新春價$32,880
王德傳茶莊 2024 普洱禮盒 黑製普洱
十年期黑製普洱—2013瀾滄黑製普洱茶餅357g禮盒—定價$4,280／新春價$3,880
十五年期黑製普洱—2008勐海黑製普洱茶餅357g禮盒—定價$5,280／新春價$4,880
王德傳茶莊 2024春節禮盒 訂購資訊
王德傳茶莊官網：https://www.dechuantea.com/