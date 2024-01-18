2024龍年送禮首選之一「威士忌」禮盒！不論是在職場慶祝、商場交際、還是回娘家看岳父，威士忌禮盒一直是許人的心中首選，送對了、還有機會一起喝一杯聊聊天。為了讓送禮可以變的很簡單，整理出7款最有心意、最特別的慶祝、收藏酒款，2024龍年送禮不會失禮。





長官一定會愛 #人頭馬2024龍年至尊獻禮

獨領全球特優香檳干邑的人頭馬以精湛製酒工藝為底蘊，創造無數高雅馥郁、舉世聞名的生命之水，更是特優香檳干邑的頂級標竿。2024年群星璀璨，人頭馬將迎接自創立以來最重要的里程碑之一「人頭馬300週年」，回望三百年前初創頂級干邑品牌夢想時恰逢龍年，為向橫跨三個世紀的干邑傳奇致敬，並紀念別具意義的龍年重逢時刻，人頭馬磅礴鉅獻「人頭馬VSOP 300週年紀念版」，選用代表奢華不凡的白金色為主色調，設計靈感汲取自身品牌標誌，將「腳踏實地，昂首射星」的經典形象重新詮釋，化作斜紋浮雕如眾星拱月般環繞於包裝上，展現連結過去三百年雋永傳承，續寫未來三百年輝煌篇章的堅毅決心，亦是人頭馬聯袂全球品味酩家一同回顧及迎向新年的誠摯心願。



不僅如此，人頭馬深受農曆新年寓意與文化底蘊的啟發，以經典成語「龍馬精神」為核心概念，推出兩款蘊含年節祝福的「人頭馬XO 龍馬精神 龍年新春禮盒」及「人頭馬1738 龍馬精神 龍年新春禮盒」，外觀採用大膽且極具東方神話色彩的設計，揉合盈滿喜氣的紅色和尊貴榮耀的金色，佐五彩斑斕的龍鱗裝飾作點綴，更以金龍獻福躍上「人頭馬XO 龍馬精神 龍年新春禮盒」瓶身，賦予法式經典如龍馬精神般的充沛活力，替相聚時刻注入熱情與朝氣，無論酩家珍藏或年節贈禮皆屬上乘之選。





人頭馬VSOP 300週年紀念版

酒精濃度：40% ABV

建議售價：新台幣1,690元

販售店點：全台大潤發、家樂福、微風超市、橡木桶、愛買、Mia C’bon、CITYSUPER、指定酒專



人頭馬1738 龍馬精神 龍年新春禮盒

酒精濃度：40% ABV

建議售價：新台幣1,825元

販售店點：全台大潤發、家樂福、微風超市、橡木桶、愛買、Mia C’bon、CITYSUPER、指定酒專



人頭馬XO 龍馬精神 龍年新春禮盒

酒精濃度：40% ABV

建議售價：新台幣6,140元

販售店點：全台大潤發、家樂福、微風超市、橡木桶、愛買、Mia C’bon、CITYSUPER、指定酒專





陪岳父大人喝一杯 #格蘭菲迪18年新．雪莉

Glenfiddich格蘭菲迪自1887年酒廠建立至今百餘年間，不斷突破傳統製酒框架，全新革命性創作「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」應運而生。融合三款雪莉桶，Oloroso雪莉桶賦予的濃郁酒體，恰與頂級Fino雪莉桶的香氣、Moscatel雪莉桶的甜美相互輝映，定義雪莉桶威士忌的全新風味。台灣首發獨饗，小批次限量上市。



「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」融合三款各具特色的雪莉桶，選用歐洲紅橡木Oloroso雪莉桶中陳年18年的原酒，另外將陳年於波本桶18年的威士忌分別換至美國白橡木製的Fino雪莉桶和Moscatel雪莉桶過桶，再予以調和。



格蘭菲迪首席調酒師布萊恩金斯曼(Brian Kinsman)：「我希望萃取三款不同雪莉桶各自呈現的風味特點，將其完美融合，創造出這款全新作品。18年新．雪莉以新穎、獨特的風味詮釋了格蘭菲迪雪莉桶熟成風格，具有更顯著的活力和清新丹寧感。豐富的層次逐漸綻放，呈現細緻、飽滿、平衡的體驗。」三款雪莉桶Oloroso賦予濃郁厚實質感，Fino捎來輕盈與香氣，Moscatel疊加甜感，各展特色，交融後相互輝映，展現出更卓越醉人風采。



格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌700ml

酒精濃度：41.5%

建議售價：3,650





收到這個禮會一定會開心 #歐肯威士忌

老闆、長官收到一定會很開心！三得利 Beam Suntory 旗下「歐肯（Auchentoshan）單一麥芽蘇格蘭威士忌」攜手獲得國際紅點大獎及入選 2023 AGI 國際平面設計聯盟成員的葉忠宜設計師，以「好運龍總來」的理念，推出四款：12 年、14 年、18 年、三桶「歐肯招財龍威士忌禮盒」，為2024年獻上最有氣勢的新春禮盒。



歐肯12年 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度 40%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$1,220 元。



歐肯14年豐馥紫雪莉 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$1,750 元



歐肯三桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$1,500 元



歐肯18年 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯18年單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$3,620 元

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/380516





同事們也可以相互送一瓶 #格蘭傑威士忌

2024格蘭傑12年精選小批次蘋果白蘭地桶限量版全新佳釀，台灣獨步全球首發，搶領先機。在農曆春節期間，除了格蘭傑本身的「麒麟鹿」以及「大橘大利」之外，也藉由蘋果白蘭地桶陳的這款限量版帶來「蘋安如意」的新春祝福。



此款嶄新巨作是格蘭傑近年開始於精選限定市場發表的特殊換桶窖藏陳釀作品，其中CALVADOS代表著有蘋果天堂美名的法國諾曼第地區（Normandie）蘋果白蘭地之名，製作方式以蒸餾當地盛產的蘋果與梨子西打酒（Cider）後在木桶內陳年後，再將格蘭傑酒液放入蘋果白蘭地桶進行換桶窖藏陳釀製作而成。口感帶有淡淡的果香和花香，品飲口中能感受到茉莉花與烤蘋果、烤梨子的香氣交織而成的細膩口感。



格蘭傑12年精選小批次蘋果白蘭地桶限量版

上市日期：2024年1月22日

販售地點：全台限定賣場獨家販售

建議售價：NT$ 2,720





值得被收的威士忌 #明石AKASHI日本單桶單一麥芽典藏組

日本第一張威士忌生產執照的擁有者-江井嶋酒造，2024年隆重推出其珍貴的「明石Akashi日本單桶單一麥芽威士忌典藏組」，囊括了以泥煤原酒熟成的Oloroso雪莉桶和奶油雪莉桶熟成的明石日本單桶單一麥芽威士忌。酒款皆以桶裝強度裝瓶，對酒形式不拆售，全台限量250組。



明石Akashi威士忌以酒體輕盈的特色聞名。酒廠眺望著瀨戶內海，其獨特的氣候溫暖少雨、日照時間是日本第一，讓威士忌與橡木桶加速作用雕琢出獨一無二的風味。江井嶋酒造釀酒師們始終秉持匠人之心，從蒸餾、熟成到裝瓶，手工釀製、小批次生產秉持著誠信製作。以非冷凝過濾、無人工色素添加，體現酒廠風味特色。本次推出值得收藏的「明石AKASHI單桶單一麥芽日本威士忌典藏組」，精選以Oloroso雪莉桶及較少見的奶油雪莉桶熟成的單一麥芽日本威士忌。感受江井嶋酒造的明石威士忌獨特魅力。



以泥煤烘烤達10 ppm的英國進口二條大麥 及釀製清酒的水源，在瀨戶內海旁的威士忌蒸餾所裡進行糖化、發酵及蒸餾。原酒靜靜地沈睡於精選的Oloroso雪莉桶，酒體呈現特有的甜美果香，風味圓潤醇厚，並伴隨著淡淡泥煤煙燻味。



明石日本單一麥芽威士忌Oloroso雪莉桶

蒸餾日：2018年5月

裝瓶日：2022年 3月

使用熟成桶型：Oloroso 雪莉桶



明石日本單一麥芽威士忌 奶油雪莉桶

裝瓶日：2022 年3月

使用熟成桶型：初次使用的奶油雪莉桶

明石威士忌 Facebook：https://www.facebook.com/Akashiwhiskytw





會讓人相信這個禮很值得 #KIRIN富士山麓Signature Blend

台灣麒麟首度引進的富士山麓Signature Blend，來自富士山山腳下已有50年歷史的「富士御殿場蒸溜所」，在樹林的包圍與森林淨化的空氣中，溫度與濕度都達到釀酒的最佳平衡，水源更是無可取代的富士山伏流水—採自富士山頂的積雪融化後，經火山岩層層過濾，去除雜質、礦物質，形成口感甜美的軟水，耗時半個世紀才能成為地下伏流水，因此得以釀造出最香甜純淨的威士忌。



台灣限定禮盒以嚴選熟成高峰原酒調和而成的富士山麓搭配特製富士山杯，外觀設計簡約的富士山圖騰，盡顯沉穩內斂的底蘊，富士山象徵歷經時光淘洗，始終屹立不搖的堅定精神，更代表僅此唯一的獨到品味。新春之際，秉持探究初心、尋求難得美好的匠心，特以富士山麓威士忌禮盒獻給台灣消費者質感選擇。



富士山麓威士忌禮盒

建議：售價 NT$1,970

通路：即日起陸續可在全台7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大菸酒專賣通路購入。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/380515





年輕人也懂送禮 #鯨KUJIRA 琉球威士忌

沖繩製作威士忌的歷史源自二戰後時期。為滿足駐守當地美軍的飲酒偏好，至今具有140年歷史的昌廣酒造以100%秈米作為製作原料，使用琉球群島獨有的黑麴進行糖化、發酵、蒸餾後，置於在橡木桶中陳年。亞熱帶氣候釋放了秈米所帶來的獨特花果香氣，加速了原酒與橡木桶的相互作用。第八代主理人 比嘉昌泰「Masayasu Higa」以日本職人的精神打造 「鯨KUJIRA琉球威士忌」，以象徵著沖繩琉球群島的守護神 - 鯨KUJIRA做為品牌精神符號，代表著追求自由、平和及對萬物的寬容。



鯨KUJIRA x進擊的巨人 10週年紀念威士忌，融合了最終完結篇中主人翁 艾連 ·葉卡和其進擊巨人化型態作為此款紀念酒標的設計。酒瓶頸標則將進擊的巨人10週年的紀念圖騰彰顯於此供動漫影迷們作為紀念。瓶身設計以左右對應的方式將艾蓮及其巨人型態躍上瓶身。 酒盒內也藏有著小巧思，內盒印有城牆巨人圖樣等待艾蓮·葉卡與鯨KUJIRA的聯名威士忌覺醒。



鯨KUJIRA琉球威士忌x 進擊的巨人

上市通路資訊：

7-Eleven 1月24日開放ibon搶先預購，city ‘super 超市 、Don Don Donki 唐吉訶德

官方網站：https://shingroupcorp.com/zh-hant/

