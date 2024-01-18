老闆、長官收到一定會很開心！三得利 Beam Suntory 旗下「歐肯（Auchentoshan）單一麥芽蘇格蘭威士忌」攜手獲得國際紅點大獎及入選 2023 AGI 國際平面設計聯盟成員的葉忠宜設計師，以「好運龍總來」的理念，推出四款：12 年、14 年、18 年、三桶「歐肯招財龍威士忌禮盒」，為2024年獻上最有氣勢的新春禮盒。



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知名台灣設計師葉忠宜以「好運龍總來」為發想，將歐肯永不妥協的「3 次蒸餾」融入設計理念，禮盒正面的 3 顆招財龍蛋象徵「圓融和諧」、「生命的起源」、「象徵一年的開始」。打開禮盒即可見閃耀銀光的歐肯招財龍蛋，破蛋而出的招財龍頭昂首長嘯，將求財的錢母放入氣勢如吼的歐肯招財龍龍口，吼你向錢行。





禮盒重本採用日本原裝進口紙材，燙上霧銀字樣，盒身紋路為龍鱗片意象，品牌橘色盒身象徵大吉（橘）大利，在禮盒底部的標籤貼紙也別具巧思，衝破框架的設計意涵「好運」破蛋而出，以生生不息的正能量，勇敢迎向新的一年。





而推出四款限定「歐肯招財龍威士忌禮盒」，共有12 年、14 年、18 年、三桶，禮盒設計以錢進龍頭與招財龍破蛋意涵好運出龍，延伸酒標色系打造四款別具心裁的招財龍，分別包含：「萬金龍」、「藍朕龍」、「兆紫龍」、「白龍王」，待威士忌愛好者們收藏四款招財龍頭，「四龍聚寶」讓財富龍喜利耶。







2024專屬歐肯招財龍威士忌禮盒帶來的好運活動

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歐肯12年 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度 40%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$1,220 元。



歐肯14年豐馥紫雪莉 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$1,750 元



歐肯三桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：全台家樂福/大潤發及三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$1,500 元



歐肯18年 單一麥芽蘇格蘭威士忌 禮盒

禮盒內容：歐肯18年單一麥芽蘇格蘭威士忌700ml（酒精濃度43%）、歐肯招財龍蛋乙個、招財龍蛋說明卡片乙張。

販售通路：三得利合作之菸酒專賣店陸續上架推出。

建議售價：$3,620 元