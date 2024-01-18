就缺這一瓶！台灣麒麟正式宣布進軍威士忌市場，在台首發威士忌，引進富士御殿場蒸溜所—富士山麓Signature Blend （麓：發音同「路」）的獨家禮盒，由名人堂調酒師—田中城太打造，將御殿場蒸溜所屹立在富士山下50年的澄澈醇厚，濃縮進一瓶威士忌中，不只是經典、更是看重台灣人對於威士忌的選擇。



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台灣麒麟首度引進的富士山麓Signature Blend，來自富士山山腳下已有50年歷史的「富士御殿場蒸溜所」，在樹林的包圍與森林淨化的空氣中，溫度與濕度都達到釀酒的最佳平衡，水源更是無可取代的富士山伏流水—採自富士山頂的積雪融化後，經火山岩層層過濾，去除雜質、礦物質，形成口感甜美的軟水，耗時半個世紀才能成為地下伏流水，因此得以釀造出最香甜純淨的威士忌。



能將所有完美元素調和出經典威士忌的大師，正是威士忌名人堂四位日本人之一的田中城太。作為富士御殿場蒸溜所的首席調酒師，田中城太在2017年獲Icon of Whisky頒授「世界最優秀調酒師」，2022年更獲選Hall of Fame，他更釀造出連續兩年獲得「世界最高峰」穀物威士忌認定的作品，而富士山麓Signature Blend正式他的得意之作。





富士山麓Signature Blend只嚴選達到熟成高峰的原酒調製，柔順絲滑的口感與甜美芬芳的香氣，洋梨、橙皮、栗子糖霜和楓糖漿的味道在口中迸發，隨著時間遞進透出黑糖和焦糖的雙重芳香，優雅且平衡的熟成香氣，帶出令人愉悅且悠長的餘韻，層層堆疊的細緻口感，成就富士山麓Signature Blend的絕佳風味。



台灣限定禮盒以嚴選熟成高峰原酒調和而成的富士山麓搭配特製富士山杯，外觀設計簡約的富士山圖騰，盡顯沉穩內斂的底蘊，富士山象徵歷經時光淘洗，始終屹立不搖的堅定精神，更代表僅此唯一的獨到品味。新春之際，秉持探究初心、尋求難得美好的匠心，特以富士山麓威士忌禮盒獻給台灣消費者質感選擇。









富士山麓威士忌禮盒

建議：售價 NT$1,970

通路：即日起陸續可在全台7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大菸酒專賣通路購入。

