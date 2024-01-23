吃早午餐不只是一種態度、更是一個時代的用餐習慣，隨著不斷變多的早午餐，讓許多人在不知道吃什麼的時候，就會不自主的說出「不然」吃早午餐吧！以「提供簡單又富有深度的美味餐點」為理念的BRUN不然，即日起在信義區，推出全新「BRUN不然ATT店」，並與生活時尚複合式購物空間UR LIVING攜手，在三層樓的區域內，訴說著穿梭於城市之間的現代生活風格，讓早午餐可以很簡單、也可以很有自己的態度。



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BRUN不然早午餐表示，有別於過往的展店風格，但仍秉持著「提供療癒食物與舒服自在的用餐環境」的想法，BRUN不然ATT店以簡單與充滿生活感結合時髦的小細節打造屬於都市生活獨有的愜意自在。新店點的空間由新一代的年輕設計團隊「彡苗空間實驗」與「 裡物設計​​」一同打造，並攜手擅長透過光影說故事的「瓦豆」以早晨變化為設計的靈感發想，整體空間沒有過多的色彩，卻能以室內光影的層次感在區域內體現晨曦的朦朧、正午時刻的精神煥發到午後溫潤的愜意。



除了大片玻璃帷幕的自然光，清新舒心的植栽也是BRUN不然空間的特色之一，由感官花子規劃室內庭園的綠意植栽搭配幾何與金屬材質設計，讓環境多了幾分城市生活中的時髦感。希望讓每一位踏進BRUN不然ATT店的消費者，可以很自在、可以一秒忘記自己在信義區。







除了店觀之外，「早午餐」就是想在任何時間都吃到「不然」呢？所以，首推超過十種蔬菜與超級食物的「酪梨蔬菜碗」與可以同時吃到燻鮭魚與火腿搭配可頌兩種風味的經典餐點「班尼迪克蛋」是開啟第一餐的熱門選項。





而擁有餐酒館背景的料理血統，BRUN不然全天候提供的早午餐餐點則是能滿足每一個任性的胃。「經典炒蛋」看似簡單樸實，卻處處充滿細節，以優質羅勒油與羊乳酪堆疊出口感豐富的炒蛋，搭配焦糖培根，帶出鹹甜風味。



BRUN不然ATT店

同時，歐式家常料理「蝦肉燉菜濃汁炊飯」的龍蝦高湯悉心慢燉醬汁搭配粒粒分明的高湯炊飯與火烤時蔬，肥美彈牙的蝦肉令人一口接一口。柔軟綿密的「乳酪可麗餅與野莓雪酪」是將自製的乳酪餡包覆在煎可麗餅中，搭配酸甜適中的紐西蘭自然雪酪與焦糖榛果脆餅，層層堆疊的口感讓人回味無窮。

營業時間：週日~週四： 08:30-22:00 / 週五～週六：08:30-23:00

電話：02-2723-3222

地址：台北市信義區松壽路12號2樓

