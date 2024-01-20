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朝粥幫吃粥！全新砂鍋粥「朝粥幫」3大明星砂鍋粥底搶先看，試營運早鳥內用8折、上傳AR照片送金瓜海鮮煲。

2024-01-20 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：473
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編輯 李維唐

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王品再推新品牌，全新砂鍋粥中華料理「朝粥幫」，1/27農曆年前開放試營運，獨家推出金龍、銀鳳及琥珀三大明星粥底，搭配百變滋味的中華料理，打造過年聚餐新選擇。同時，1/27-2/8推出內用套餐能享8折好康，每日限量50組。

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全新砂鍋粥「朝粥幫」3大明星砂鍋粥底搶先看

王品集團旗下最新中餐品牌「朝粥幫」，瞄準春節團圓商機，農曆年前試營運，有別於傳統砂鍋粥，首創金龍、銀鳳及琥珀三大粥底亮點。熱愛海鮮狂粉，必點的金龍粥底，粥底以一斤蝦子熬煉，佐干貝、鮮蝦熬煮，濃醇海味大爆發。
全新砂鍋粥「朝粥幫」3大明星砂鍋粥底搶先看

銀鳳粥底嚴選國產土雞，以文火清燉慢熬數小時，淬鍊銀白高湯，湯頭味甘性溫，喝來清甜順口。偏愛淡雅鮮味的鐵粉，可挑選琥珀粥底，以特級昆布鹹鮮提味、口味細緻甘甜，襯托海鮮食材原汁原味。除了主打砂鍋粥招牌，門店也提供多道味型豐富的中華料理，能直接點套餐或單點搭配。
全新砂鍋粥「朝粥幫」3大明星砂鍋粥底搶先看
全新砂鍋粥「朝粥幫」3大明星砂鍋粥底搶先看

 

朝粥幫 訂位資訊

地址：台北市中山區南京東路一段92號4樓 
電話：02-2522-3268
訂位網址：https://pse.is/5jhkvs
 

朝粥幫 開幕優惠

優惠一：1/27-2/8每日前50組顧客，內用套餐可享8折優惠。
優惠二：1/27-2/23內用套餐，上傳AR照片加贈價值396元的金瓜海鮮煲。(以上優惠，恕無法併用)

全新砂鍋粥「朝粥幫」3大明星砂鍋粥底搶先看

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