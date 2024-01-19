挑戰台北CP值最高法式鐵板燒稱號！1,600元可以品嚐到時令鮮魚、野生活龍蝦、和日本A5和牛，Le Goût樂葵法式鐵板燒1/20進駐微風南山，要用超凡的性價比、最新鮮的食材、最強的廚藝，搶攻信義區必吃鐵板燒美食清單。



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新開店「樂葵法式鐵板燒」以超高食材性價比驚艷市場，以法式烹調與華麗裝潢搶攻美食老饕們的必吃清單，並且利用新天地集團採購優勢，精選包括龍蝦、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、日本鰤魚、宜蘭櫻桃鴨胸和美國Prime牛小排等七大夢幻食材，要比老饕更講究、更要求。





同時，除了講究食材也重視用餐空間氛圍，樂葵法式鐵板燒投入高達3000萬元，打造極致奢華的用餐環境，其富麗堂皇的設計和大理石桌面，以及價值百萬元的定制款吊燈，共同營造出一種五星級飯店般的質感和當代法式時尚的用餐氛圍。



室內設計融合了現代法式輕奢風格，將不銹鋼的冷峻之美與法式料理的溫馨精髓巧妙交織，締造出一個既低調又充滿優雅的用餐環境，深根於對食物純粹之美的尊重，同時為空間注入了一種精緻而內斂的奢華質感。從細膩的燈光到精心挑選的材料，每一處細節都透露著低調的奢華與專業的考量。





並且Le Goût樂葵法式鐵板燒，是將傳統鐵板燒的精髓與法式經典醬汁的巧妙搭配交織出一場味覺的盛宴，與一般鐵板燒最大的不同，就是在「醬汁」作為法式料理的靈魂，不僅為菜餚賦予獨特風味，其繽紛色彩更是視覺上的一大享受。Le Goût，意即「味道」，透過這些醬汁的變奏，傳統鐵板燒被賦予了更豐富多元的味覺層次。





其中，「法式奶蓋魚白湯」主廚創新地將中式「醃篤鮮」以法式手法演繹，綿滑的奶油蓋覆於細嫩的龍虎石斑魚片上，澆淋以魚骨和帕馬火腿熬製的奶白湯，宛如安錫湖波光粼粼的湖面上飄落的雪花，夢幻而迷人。培根煨菜與鮭魚卵的鹹鮮，與奶香融合，為冬日帶來溫暖的味覺擁抱。





此外，「炙燒青甘 辣根奶油起司醬」法式料理中辣根是重要的香料適合搭配肉類料理，主廚選用比芥末細緻且溫和的辣根，微刺激鼻的辛辣味與香濃cream cheese層次風味及柔順感，加上紫蘇的清香，讓海鱺料理合拍出令人難忘的美味。將青甘以鐵板高溫煎至5分熟再用炙燒至7分熟，肉質外香裡嫩更多了嚼勁與海味。





Le Goût樂葵法式鐵板燒2024新菜單NT$1460

還有「日本蠔魚子蕈菇 海膽荷蘭醬」牡蠣柔軟易熟，相當考驗鐵板燒師傅手的巧勁力道。特選瀨戶內海播磨灘牡蠣，以橄欖油粉煎表層鎖住鮮味，佐口感如天鵝絨般滑順的五大法式母醬之一荷蘭醬，濃郁奶味與柑橘酸香元素巧妙結合，點上黑金美味魚子醬，並以鮮菇襯底，珍饈鮮滋在味蕾中奔放，入喉後鹹鮮美味持續淡淡散出，令人難以忘懷。還有「加勒比海龍蝦 卡菲醬」特選加勒比海激流海域龍蝦，肉質緊實口感絕佳，淋上白酒燜煎，佐以法國餐館經典名醬「巴黎卡菲醬」，醬汁以奶油與多種香料熬煮，呈現金黃色澤且滋味濃郁，最後撒上酥脆櫻花蝦鬆提鮮香及口感，為款待賓客獻上鮮味溫潤的層次風味。以及「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」精挑美國安格斯PRIME牛小排，運用鐵板高溫封住肉汁，經過煎與靜置等工序，肉汁香濃甘甜，吃起來軟嫩有嚼勁，搭配米其林餐廳指定馬爾頓海鹽，盡情品嘗鹹味餘韻回甘的層次感。此外，亦提供西班牙伊比利豬肋條可做選擇。

法式奶蓋魚白湯

炙燒青甘 辣根奶油起司醬

日本蠔魚子蕈菇 海膽荷蘭醬（生蠔產地岡山兵庫）

南非活鮑 松露波特醬

加勒比海龍蝦 卡菲醬

干貝玉米濃湯溫沙拉

法式鴨胸 苦甜巧克力橙汁醬

Prime牛小排 馬爾頓海鹽(非牛) 伊比利豬肋條

牛筋飛魚卵炒飯（牛肉產地美國）

法國吐司 火焰草莓干邑香橙甜酒醬





樂葵法式鐵板燒 台北微風南山店 訂位

地址：台北市信義區松智路17號5F

電話：04-2243-8229

營業時間：12:00-14:00、17:30-21:00

官網訂位：https://www.le-gout.com.tw/