堪稱最懂怎麼吃、怎麼拍、怎麼吸引吃貨的板前和牛燒肉品牌「板前中山ITAMAE ZONZEN」，為了讓搶攻信義區美食商機，成功插旗信義區貴婦百貨Bellavita寶麗廣塲B2美食廣場，與「四行倉庫」聯手打造「最會做海鮮料理」的燒肉餐廳，搶攻燒肉控必吃清單。



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板前中山ITAMAE ZONZEN信義店座落在B2美食廣場，除了配備專業水族箱溫控的「四行倉庫」供應活體海鮮，「板前中山」使用A5日本和牛及北海道直送海鮮食材，以「Omakase」無菜單形式、打造和牛板前燒肉料理。



透過桌前的炙熱爐火、職人現場料理的感官刺激，讓顧客得以專注體驗和牛的最佳風味與油脂香氣，更能體現品牌對於肉品的忠誠信仰及品質上的堅持，以最高等級的時髦燒肉殿堂為執念，期許深耕燒肉料理多年的底蘊，開創與眾不同的燒烤體驗。







「板前中山ITAMAE ZONZEN」的無菜單套餐以和牛為主，單點招牌菜色則以海鮮見強，經典菜色「獺祭烏魚子・季節水果」、「南非鮑魚・蟹膏味噌」、「澳洲龍蝦・雲丹」推出至今廣受顧客好評。擁有得天獨厚的品牌優勢，全新展店與近日聲量高漲的海鮮專家「四行倉庫」聯手創作全新菜色，鎖定海鮮元素做為品嚐和牛之餘，更豐富味蕾體驗的加點首選，「板前中山」選用北海道空運海鮮，並加入台灣在地特色漁獲，以精緻的日式烹調手法，引出食材原始風味的料理。





其中，「松葉蟹腳」選用北海道直送整隻活體松葉蟹，奢侈地只享用肉質最飽滿的蟹腳，鮮嫩多汁的新鮮蟹肉燒烤後更增鮮甜，除了直接品嚐原味之外，亦可搭配松葉蟹膏醬汁一起食用，是喜愛鮮香海味的吃貨首選必吃。



此外，「胭脂蝦」來自宜蘭龜山島產的野生胭脂蝦，以女兒紅微微醃漬，炙熱爐火燒烤至五分熟的甜軟蝦身、及濃郁的蝦膏，搭配炙燒腐乳奶油醬汁，濃郁綿密的發酵香氣，令人難以忘懷。「野生軟絲」選用澎湖產野生軟絲，肉質最為厚實Q嫩、鮮美清甜。由燒烤專家炙燒出表面微微金黃、搭配墨汁風味、品嚐軟絲自然散發的清甜美味。另外招待裹上輕薄麵衣酥炸的軟絲腳足，搭配鹽麴、蒜頭、及軟絲墨汁調製的醬汁，感受醬汁的香醇、麵衣的酥脆、以及軟絲的鮮嫩，情不自禁一口接一口的好滋味。同時，「板前中山」以A5日本和牛為核心主角，嚴選10個肉品部位、與北海道直送海鮮為主，打造共18道餐點的套餐組合，只選用該部位最精華的肉品部位，依據季節時令更換食材，專注於肉質表現與層次變化，透過層層堆進的套餐設計，讓吃貨們品嚐不同部位獨特香氣及大理石油花交織出的最適調味，迎來高潮疊起的和牛饗宴。除了美食之外，「板前中山」將客席設計成板前座位區、桌席座位區，及包廂席位區三個區塊。採ㄇ字型的「板前座位區」提供16個席位，以斑駁的大理石桌面點亮空間，搭配嵌入自日本進口的烤爐，顧客可以一邊欣賞中島料理台上廚師備料的過程、一邊感受燒肉在面前滋滋作響、細心照料的烹調流程。而在黑色玻璃的另一端，設置9席「桌席座位區」，每個席位可容納4-6人，提供喜歡獨立空間、同時又能融入板前熱鬧氛圍的顧客，兼具舒適又不受打擾的用餐環境。多人聚餐設有「包廂座位區」，提供2間各可容納8-10人的獨立包廂，也能打通成為容納20人的用餐空間，除了空間隱密外，針對包場的顧客也提供客製化無菜單料理。透過場域之間的關聯與切割，帶出有別於一般燒肉餐廳的舒適環境。

板前中山 台北信義店

餐價：一般套餐NT$3,380/人 、升級套餐NT$3,680/人（需加10%服務費，酒水另計）

座位：86席（板前座位16席、桌席座位54席、包廂16席）

電話：02-87809911

地址：Bellavita寶麗廣塲B2(台北市信義區松仁路28號)