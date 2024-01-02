2024新年到繼續吃到飽，一月吃到飽優惠5大整理先看！吃到飽一直是最夯的聚餐首選，想吃什麼就點什麼滿足所有人的喜愛。而台北人氣吃到飽名店「馬辣集團」再次串連旗下吃到飽品牌，只要在一月底前電話訂位並告知參加一月活動，至現場出示有對中1、6、8任兩個數字的身分證、健保卡或是護照號碼，即可享有免費升級優惠。包括無限續的北港烏魚子、XXL東石大蛤，讓人膽固醇飆升也要吃爆。







熊一頂級燒肉：免費升級「美國見島和牛吃到飽」優惠

作為西門町老字號燒肉吃到飽「熊一頂級燒肉」，這次在2024年一月份祭出全桌免費升級「美國見島和牛吃到飽」優惠專案，只要有出示對中中1、6、8任兩個數字的身分證件，並且點選「大關燒肉、橫綱燒肉」用餐方案，就能無痛升等、無限續點美國見島和牛。







哞哞屋和牛燒肉：免費升級「雲林北港烏魚子吃到飽」優惠

從入口處就佈置成日本賞櫻秘境的哞哞屋和牛燒肉，在店內營造出日本大正浪漫時代氛圍，讓人在用餐的同時也有種身處在日本的錯覺。這次一月份限定優惠，不限時段只要選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，爆濃海味的烏魚子簡單在烤盤上烤個幾秒即可入口享受幸福滋味。





夯下去新潮和牛燒肉：免費升級「雲林北港烏魚子吃到飽」優惠

馬辣集團近年來新推出燒肉吃到飽品牌「夯下去新潮和牛燒肉」，以創意和牛燒烤為主打，成為肉肉控聚餐的新天堂。2024年首發優惠，只要點選「極上雙和牛牛排放題」方案，全桌直接加碼升級為雲林北港烏魚子吃到飽，還沒過年就有藉口到夯下去狂嗑烏魚子。







馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：免費升級「XXL東石大蛤吃到飽」優惠

馬辣集團中最經典不敗的「馬辣麻辣鍋」則是不限時段、不限方案，只要憑著對中1、6、8任兩個數字的身分證、健保卡或是護照號碼，即可全桌享有「XXL東石大蛤吃到飽」，超鮮、超巨大蛤蠣從東石直送到店內，懂吃的饕客還可以自行煮成超鮮粵式卜卜蜆鍋。







涮樂和牛鍋物 食べ放題：免費升級「三點蟹」吃到飽

馬辣集團中最高CP值的「涮樂和牛鍋物 食べ放題」，以最低價449元火鍋吃到飽擄獲一票小資族的胃。這次新年第一波優惠推出兩大活動，點購「極上和牛放題」方案每人贈送一隻三點蟹；若是直上「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」的話，直接享有三點蟹吃到飽優惠，螃蟹控一定會超愛。











馬辣集團 一月升級優惠

活動時間：2024/1/1~1/31日止

活動辦法：含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「1.6.8」任二碼(可重複，例如11、66)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「一月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠。



優惠內容：

1、熊一頂級燒肉：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。



2、哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。



3、夯下去新潮和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。



4、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。



5、涮樂和牛鍋物 食べ放題：

選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。

選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。



6、狗一下居酒食堂：不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」乙份(價值200元)，可累贈。



注意事項：本項優惠不得與其他方案、活動併用。優惠詳情若有異動依馬辣集團官方公告為主。